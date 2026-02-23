Lecce, lungo stop per Gaspar: il comunicato

Come annunciato dal club in una nota sul proprio sito, "l’U.S. Lecce comunica che il calciatore Kialonda Gaspar si è sottoposto a risonanza magnetica, presso lo Studio Radiologico Quarta Colosso di Lecce, che ha evidenziato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro con lesione di primo grado del legamento collaterale mediale e lesione parziale del legamento crociato posteriore. Il calciatore per il recupero effettuerà terapia conservativa". Secondo le prime indiscrezioni, la stagione del difensore potrebbe essere finita con largo anticipo.