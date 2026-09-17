IL BOLLETTINO

Napoli, quando torna McTominay? Manna rivela la data prevista per il rientro

Lo scozzese ai box dopo l'intervento al cuore. Il ds azzurro fa il punto sulla possibile data di rientro

17 Set 2026 - 17:04
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© italyphotopress

© italyphotopress

Il Napoli fa il conto alla rovescia per riabbracciare Scott McTominay. Il centrocampista scozzese è ai box dall'8 settembre, giorno in cui si è sottoposto a un'operazione chirurgica al cuore per risolvere un'aritmia benigna. Un intervento delicato con precisi tempi di recupero. "Servono 28 giorni per avere l'idoneità sportiva, prende dei farmaci anticoagulanti che sono vietati. Per due settimane deve stare a riposo per poi riprendere l'attività agonistica senza contrasti per due o tre settimane. I tempi sono questi, poi il ragazzo magari avrà bisogno di più tempo...", così parlava Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, prima della partita a San Siro contro l'Inter del 5 settembre. 

Leggi anche
Scott McTominay

McTominay preoccupa i tifosi del Napoli: "Non so se rinnoverò". Il Real di Mou è il vero pericolo

L'obiettivo è riavere McTominay al rientro dalla sosta, quindi indicativamente per il secondo weekend di ottobre: "Scott sta bene ma non benissimo. Il primo episodio lo aveva avuto in nazionale a giugno, poi è riaccaduto nelle ultime settimane. Abbiamo scelto di farlo operare prima della pausa per riaverlo post sosta quando avremo nove partite nel giro di poche settimane". Seguendo le tempistiche indicate da Manna i calcoli sono presto fatti: il 6 ottobre dovrebbe arrivare l'ok dei medici per il rientro in campo di Scott. Poi, sicuramente, servirà tempo per ritrovare la condizione. L'obiettivo degli azzurri sarebbe avere il centrocampista a pieno regime entro il 24 ottobre, data in cui è in programma la sfida con la Roma al Maradona.  

Leggi anche

Napoli, lieve aritmia benigna per McTominay: sarà operato e rientrerà dopo la sosta

napoli
scott mctominay
rientro
infortunio

Ultimi video

02:52
Spalletti verso Juve-Nec

Spalletti verso Juve-Nec

01:21
DICH JURIC PRE MONZA-SAS 17/9 DICH

Juric: "Non dobbiamo perdere fiducia, i risultati arriveranno"

01:09
DICH AQUILANI PRE MONZA-SAS 17/9 DICH

Aquilani: "Maneggiare con cura i tanti complimenti ricevuti"

01:02

Ultimissime Milan: confronto Cardinale-Amorim, scenario caldo

02:40
Sabatini: "Tutti i fantasmi della Juventus"

Sabatini: "Tutti i fantasmi della Juventus"

03:05
Sabatini sul Milan: "Ecco tutti gli errori di Amorim"

Sabatini sul Milan: "Ecco tutti gli errori di Amorim"

02:56
Promossi e bocciati del Milan, si salva solo un giocatore

Promossi e bocciati del Milan, si salva solo un giocatore

02:31
Messi 100 gol con Miami

Messi 100 gol con Miami

01:40
Provaci ancora Palladino

Provaci ancora Palladino

01:32
Mastantuono e De Bruyne

Mastantuono e De Bruyne

01:43
Massa per Roma-Inter

Massa per Roma-Inter

02:07
Da Swarovski al triplete

Da Swarovski al triplete

02:04
Un'allergia nerazzurra

Un'allergia nerazzurra

02:39
È la sfida del gol

È la sfida del gol

01:41
Kalulu, colonna juventina

Kalulu, colonna juventina

02:52
Spalletti verso Juve-Nec

Spalletti verso Juve-Nec

I più visti di Napoli

Il mistero Anguissa turba il Napoli: può saltare anche la Fiorentina, muro contro muro sul rinnovo

Rabbia Allegri nel finale e Lucca nel mirino: "Potevamo leggere meglio alcune situazioni. Bravo Favasuli, De Bruyne va gestito"

Napoli, quando torna McTominay? Manna rivela la data prevista per il rientro

DICH ALLEGRI PRE BOLOGNA SU ZERO CHIACCHIERE E TRE PUNTI 12/9 DICH

Allegri: "Dopo tre sconfitte di fila, c'è poco da parlare"

Scott McTominay (Napoli)

Napoli, intervento al cuore riuscito per McTominay: i dettagli e i tempi di recupero

Napoli implacabile: Osimeh ed Elmas rimontano la Dea, Spalletti in fuga

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:38
Lecce, lavoro personalizzato per tre
18:05
Bologna, Palladino: "Qui per un progetto, sensazioni ottime"
17:48
Cagliari, Maldini pronto a partire titolare anche con l'Udinese
17:39
Usa, Pulisic e McKennie fuori dai convocati di Pochettino
10° RICCARDO ORSOLINI: 36 GIOCATE; 14 G+A
17:08
Bologna, chi si rivede: Orsolini torna ad allenarsi in gruppo