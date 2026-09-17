Napoli, quando torna McTominay? Manna rivela la data prevista per il rientro

L'obiettivo è riavere McTominay al rientro dalla sosta, quindi indicativamente per il secondo weekend di ottobre: "Scott sta bene ma non benissimo. Il primo episodio lo aveva avuto in nazionale a giugno, poi è riaccaduto nelle ultime settimane. Abbiamo scelto di farlo operare prima della pausa per riaverlo post sosta quando avremo nove partite nel giro di poche settimane". Seguendo le tempistiche indicate da Manna i calcoli sono presto fatti: il 6 ottobre dovrebbe arrivare l'ok dei medici per il rientro in campo di Scott. Poi, sicuramente, servirà tempo per ritrovare la condizione. L'obiettivo degli azzurri sarebbe avere il centrocampista a pieno regime entro il 24 ottobre, data in cui è in programma la sfida con la Roma al Maradona.