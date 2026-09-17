Sassuolo, Aquilani: "Contro la Juve vittoria emozionante. Esposito straordinario, serve continuità"

Dopo la splendida vittoria sulla Juventus, il Sassuolo torna in campo in casa del Monza per provare a completare una settimana perfetta. Alla vigilia, Alberto Aquilani racconta le sensazioni della squadra: "Con la Juve è stata una partita dalle grandi emozioni, per il risultato, la prestazione e l'avversario. Abbiamo ricevuto grandi complimenti, ma ovvio che queste partite ti possono portare via energia e lasciare qualcosa di pericoloso che va maneggiato con cura".
Vietato sottovalutare il Monza: "È una squadra che ha raccolto meno di quanto meritasse, è intensa, ha una linea chiara ed è difficile da affrontare. Dobbiamo esserne consapevoli". In difesa, con Idzes out (lesione al quadricipite, fuori circa un mese), pronto uno tra Caleta-Car e Odenthal: "Sono a disposizione, possono giocare entrambi. Idzes è un giocatore importante per noi, ci dà qualcosa che cercavamo già quest'estate, speriamo non sia uno stop lungo".
Infine, grandi elogi per Sebastiano Esposito che ha aperto le marcature contro la Juventus, trovando il suo primo gol in Serie A coi neroverdi: "Ha fatto una partita straordinaria. Ha abbinato la sua qualità innata al servizio dei compagni. Mi auguro sia un punto di partenza perché le qualità sono alte e ora deve trovare continuità nelle prestazioni".