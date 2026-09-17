Sassuolo, Aquilani: "Contro la Juve vittoria emozionante. Esposito straordinario, serve continuità"

Vietato sottovalutare il Monza: "È una squadra che ha raccolto meno di quanto meritasse, è intensa, ha una linea chiara ed è difficile da affrontare. Dobbiamo esserne consapevoli". In difesa, con Idzes out (lesione al quadricipite, fuori circa un mese), pronto uno tra Caleta-Car e Odenthal: "Sono a disposizione, possono giocare entrambi. Idzes è un giocatore importante per noi, ci dà qualcosa che cercavamo già quest'estate, speriamo non sia uno stop lungo".