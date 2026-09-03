McTominay preoccupa i tifosi del Napoli: "Non so se rinnoverò". Il Real di Mou è il vero pericolo

In attesa di rivederlo presto in campo dopo l'operazione chirurgica al cuore, Scott McTominay non lascia tranquilli gli azzurri. Le parole dello scozzese in merito al suo futuro hanno destato qualche preoccupazione tra i tifosi che considerano l'ex United una colonna della squadra. "Non so se rinnovo, non ne abbiamo ancora parlato col club. Ma adesso non è importante" l'uscita della forte mezz'ala che ha gettato un'ombra sulla sua permanenza in azzurro. Ricordiamo che il classe 1996, da due anni in rosa, è in scadenza nel 2028.