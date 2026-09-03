PARLA LO SCOZZESE

McTominay preoccupa i tifosi del Napoli: "Non so se rinnoverò". Il Real di Mou è il vero pericolo

Lo scozzese è in scadenza nel 2028: è legato da un bel rapporto con lo Special One sin dai tempi dello United 

03 Set 2026 - 14:02
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In attesa di rivederlo presto in campo dopo l'operazione chirurgica al cuore, Scott McTominay non lascia tranquilli gli azzurri. Le parole dello scozzese in merito al suo futuro hanno destato qualche preoccupazione tra i tifosi che considerano l'ex United una colonna della squadra. "Non so se rinnovo, non ne abbiamo ancora parlato col club. Ma adesso non è importante" l'uscita della forte mezz'ala che ha gettato un'ombra sulla sua permanenza in azzurro. Ricordiamo che il classe 1996, da due anni in rosa, è in scadenza nel 2028.

Già nelle scorse settimane erano state tante le voci su un presunto interessamento di alcune big estere nei confronti di McTominay. Si era parlato soprattutto del Real Madrid di Mourinho, con il quale il centrocampista ha già lavorato ai tempi del Manchester United. Una destinazione gradita dallo stesso calciatore che non si è nascosto al Corriere della Sera: "Se dovesse chiamare il Real ci penserei". La pista può diventare calda la prossima estate: il Napoli lo sa bene, ed entro gennaio potrebbe intavolare i primi discorsi per un prolungamento.

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