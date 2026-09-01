Napoli, lieve aritmia benigna per McTominay: sarà operato e rientrerà dopo la sosta

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Scott McTominay sarà operato per una lieve aritmia benigna e tornerà a disposizione del Napoli dopo la sosta delle nazionali, quindi almeno a metà ottobre. Salterà le sfide contro Inter, Arsenal, Bologna e Fiorentina, potrebbe rientrare contro il Frosinone l'11 ottobre prossimo. Lo rende noto il club azzurro con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale.
Napoli, intervento per McTominay: il comunicato
"In seguito all'insorgenza di una lieve aritmia benigna, Scott McTominay sarà sottoposto nei prossimi giorni a un intervento di correzione mediante ablazione (PFA). Il calciatore tornerà disponibile dopo la pausa per le nazionali".
Napoli, le partite che salterà McTominay
Il centrocampista scozzese sarà quindi out a partire dal big match del prossimo weekend, quello di sabato 5 settembre alle 18, a San Siro, contro l'Inter. In seguito, McTominay salterà anche l'esordio in Champions League contro l'Arsenal mercoledì 9 settembre al Maradona e poi la sfida casalinga contro il Bologna (13 settembre) e quella in trasferta sul campo della Fiorentina (20 settembre).
Se i tempi di recupero annunciati dal club saranno confermati, il calciatore salterà anche gli impegni con la nazionale scozzese con la Nations League contro Slovenia, Svizzera e Macedonia del Nord e si metterà a disposizione del Napoli a partire da inizio ottobre. La prima gara utile dopo la pausa è quella contro il Frosinone, al Maradona, domenica 11 ottobre alle 18.30.