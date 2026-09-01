Napoli, lieve aritmia benigna per McTominay: sarà operato e rientrerà dopo la sosta

Se i tempi di recupero annunciati dal club saranno confermati, il calciatore salterà anche gli impegni con la nazionale scozzese con la Nations League contro Slovenia, Svizzera e Macedonia del Nord e si metterà a disposizione del Napoli a partire da inizio ottobre. La prima gara utile dopo la pausa è quella contro il Frosinone, al Maradona, domenica 11 ottobre alle 18.30.