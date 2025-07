Bruno Henrique del Flamengo a processo per scommesse su match

Il giudice concorda sul fatto che l'indagine condotta dall'Organized Crime Combat and Action Group (GAECO) del MPDFT fornisce prove concrete per le indagini sulle partite truccate. "Le informazioni indicano l'esistenza di una condotta criminale commessa dall'imputato Bruno Henrique, in collusione con l'imputato Wander Nunes", si legge nella decisione del TJDFT. Secondo l'accusa, Bruno Henrique avrebbe ricevuto volontariamente un cartellino giallo in una partita tra Flamengo e Santos, nel secondo turno del Brasileirão 2023, a Brasilia. L'azione dell'attaccante rossonero avrebbe giovato a diversi scommettitori a lui vicini , tra cui il fratello Wander, che aveva scommesso che Bruno Henrique sarebbe stato ammonito.