Questo pomeriggio la Roma sarà di scena in Germania per il terzo test amichevole dal via della preparazione estiva. La squadra è partita stamattina per Kaiserslautern e tra i convocati di Gasperini non figurano Dybala, Dovbyk e Salah-Eddine. Per l'argentino si tratta però di una semplice gestione. Il club giallorosso infatti ci tiene a specificare come non ci sia alcun infortunio del suo attaccante.