Serie A femminile, si parte il 4-5 ottobre: la Juve debutta con il Sassuolo

Le emozioni che la Nazionale ha saputo regalare all'Italia intera sono ancora negli occhi e nel cuore di tutti. Ma di emozioni, dopo quelle dell'Europeo in Svizzera, ne saprà regalare anche il nuovo campionato di Serie A, che quest'anno entra in una nuova era, quella della Serie A Women. Nuovo brand, presentato lo scorso 5 maggio durante 'Frecciarossa Game On', nuova formula, con il massimo campionato che sarà formato da 12 squadre, con sviluppo in gare di andata e ritorno. La stagione 2025-26 inizierà ufficialmente nel weekend tra il 23 e il 24 agosto con la prima giornata della fase a gironi della Serie A Women's Cup; poi, dopo la Final Four che assegnerà la nuova competizione, prevista tra il 24-25 (semifinali) e il 27-28 settembre (finale), dal weekend tra sabato 4 e domenica 5 ottobre toccherà alla Serie A Women, che anche in questa stagione sarà trasmessa su Rai e DAZN, con una copertura mediatica totale anche sul sito della FIGC e sui canali social da quest'anno dedicati alla Serie A Women.