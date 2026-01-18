Napoli, Politano e Rrahmani out per la Champions: a rischio anche la Juve

La sfortuna è cieca, ma ci vede benissimo e continua a colpire il Napoli. Dopo i numerosi stop della prima parte di stagione, la squadra di Conte ha perso per infortunio anche Rrahmani e Politano, entrambi usciti per infortunio durante il match casalingo contro il Sassuolo. In mattinata i due, entrambi giocatori chiave nell’ecosistema azzurro, hanno fatto gli esami strumentali (che completeranno domani) e per entrambi la diagnosi è stata la stessa: tratta di un problema muscolare al flessore. Da capire l’entità degli infortuni e i tempi di recupero, ma pare ormai certo che entrambi salteranno la trasferta di Champions di martedì a Copenaghen e che sono a forte rischio per il big match del prossimo weekend contro la Juventus (25 gennaio).