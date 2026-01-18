Logo SportMediaset

Napoli, Politano e Rrahmani out per la Champions: a rischio anche la Juve

Continua l'emergenza per la squadra di Conte, problema al flessore per entrambi, domani altri esami per stabilire i tempi di recupero

di Marco Mugnaioli
18 Gen 2026 - 15:14

La sfortuna è cieca, ma ci vede benissimo e continua a colpire il Napoli. Dopo i numerosi stop della prima parte di stagione, la squadra di Conte ha perso per infortunio anche Rrahmani e Politano, entrambi usciti per infortunio durante il match casalingo contro il Sassuolo. In mattinata i due, entrambi giocatori chiave nell’ecosistema azzurro, hanno fatto gli esami strumentali (che completeranno domani) e per entrambi la diagnosi è stata la stessa: tratta di un problema muscolare al flessore. Da capire l’entità degli infortuni e i tempi di recupero, ma pare ormai certo che entrambi salteranno la trasferta di Champions di martedì a Copenaghen e che sono a forte rischio per il big match del prossimo weekend contro la Juventus (25 gennaio). 

Una (anzi due) vera e propria tegola in un momento decisivo per la stagione degli azzurri, che dopo la sfida con la Juve ospiteranno il 28 gennaio il Chelsea. Sempre al Maradona è in programma il 31 gennaio il match contro la Fiorentina e dopo un tour de force da 4 partite in 11 giorni, la truppa di Conte è attesa dal Genoa a Marassi il 7 febbraio. Recuperare gli infortunati (tra cui Neres sembra il più vicino al rientro) sarà fondamentale per non perdere terreno dall'Inter e continuare l'avventura in Champions.

