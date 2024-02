Napoli, attesa per il rientro di Osimhen: difficilmente ci sarà col Genoa

NAPOLI

Reduce dalla finale della Coppa d'Africa, il nigeriano tornerà in Italia tra venerdì 16 e sabato 17 febbraio

© Getty Images In casa Napoli c'è grande attesa per il ritorno di Victor Osimhen, ma ancora non è chiaro se l'attaccante sarà subito a disposizione di Mazzarri. Reduce dalla finale della Coppa d'Africa persa contro la Costa d'Avorio, il nigeriano è infatti atteso in Italia tra venerdì 16 e sabato 17 febbraio e potrebbe non riuscire ad aggregarsi in tempo al resto del gruppo in vista della gara contro il Genoa in programma sabato 17 alle ore 15. Un incastro molto complicato da mettere a segno e che dovrebbe far slittare dunque il ritorno del bomber azzurro alla sfida contro il Barcellona in Champions League che si terrà invece mercoledì 21 febbraio al "Maradona".

Ancora inchiodato al nono posto e alle prese con le scorie della sconfitta contro il Milan, in campo il Napoli ha urgente bisogno di Osimhen, ma Mazzarri molto probabilmente dovrà avere ancora un po' di pazienza per tornare a contare sul suo top player. Da un punto di vista fisico, del resto, Victor non dovrebbe avere particolari problemi. Dopo l'allarme rientrato per la botta rimediata durante i quarti di finale di Coppa d'Africa, l'attaccante è infatti sceso regolarmente in campo sia in semifinale, sia nell'ultimo atto del torneo. La sua presenza col Genoa, quindi, sarebbe legata solo ai tempi di rientro dalla Nigeria.

Per il Napoli, il ritorno di Osimhen rappresenta un innesto fondamentale per non perdere ulteriore terreno nella lotta in zona Champions League. Da quando è partito per la Coppa d'Africa, infatti, gli azzurri hanno vinto soltanto due gare su sei in campionato, segnando appena quattro reti.