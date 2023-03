Napoli, Osimhen sogna in grande: "Scudetto e Champions, voglio tutto"

L'INTERVISTA

L'attaccante nigeriano promette una sorpresa in caso di tricolore e allontana la Premier League: In questo momento, non mi sfiora neanche il pensiero"

Ha segnato in tutte le ultime nove partite del Napoli (gli azzurri hanno vinto la bellezza di 19 delle ultime 20 gare giocate in Serie A perdendo solo con l'Inter, ndr), ma Victor Osimhen, già 19 gol in campionato, non ha alcuna intenzione di fermarsi e anzi mette nel mirino il traguardo grosso: "Siamo a marzo e c'è ancora tempo. Ma sì, voglio tutto, vogliamo tutto". L'attaccante nigeriano, come il suo presidente Aurelio De Laurentiis, crede alla possibile doppietta scudetto-Champions League e non lo nasconde affatto durante un'intervista rilasciata al Corriere della Sera: "Lo scudetto lo meritiamo - ha detto l'attaccante degli azzurri -, stiamo sacrificando ogni cosa per raggiungerlo. Ci siamo quasi, ma guai a distrarci proprio adesso. La nostra mentalità è sempre la stessa, in Italia e in Europa: imporci e vincere".

Parole piene di fiducia e consapevolezza ma anche la convinzione, forte, che tutto in fondo ormai dipenda solo dal Napoli: "L'avversario più forte? Rispettiamo tutti, ma ci siamo convinti di essere noi i più forti. E se succede... vedrete. Cosa? Una sorpresa, non dico altro".

Fiducia che, come ha svelato lui stesso, l'attaccante nigeriano ha avuto dal primo momento, fin dall'inizio della preparazione estiva: "Era estate e dopo un allenamento abbastanza duro parlavo con Anguissa - ha raccontato Osimhen -. Gli dissi: 'Frank, sai che la nostra squadra è forte e possiamo provare a vincerlo veramente lo scudetto?' Lui era scettico e io lo convincevo. Si avvicina Luciano Spalletti e ci chiede di cosa stiamo parlando. Glielo dico, lui mi guarda e dice: 'Se i tuoi compagni si convincono, come lo sei tu, sì che possiamo provarci'. È nata così la nostra bellissima storia, fatta di partite, di allenamenti, di uomini che non si risparmiano. Fatta di leader. Siamo tutti un po’ leader, poi c’è chi parla di più alla squadra e chi meno. Ma ognuno si assume la sua parte di responsabilità".

La forza sta quindi in un gruppo molto unito ("Ci curiamo l’uno dell’altro, in ogni momento. Ciascuno dà la carica all’altro, e se qualcuno è in difficoltà siamo pronti a dargli una mano") e vincente che però un grande leader ce l'ha eccome, Luciano Spalletti: "Il cervello della squadra. Fuori dal campo è un papà: pronto ad ascoltare e a consigliare su qualsiasi cosa - continua il nigeriano del Napoli -. In allenamento è molto severo, rigoroso. Si arrabbia anche. Soprattutto con chi non dà il 100 per cento. Succede anche con me? Certo (ride, ndr). È successo in passato e probabilmente accadrà ancora".

Poi un piccolo retroscena: "C’è una cosa che lo fa uscire pazzo: quando vede che uno non rende per quello che può. Il primo a dare il massimo è lui, pretende da noi la stessa cosa. Se un giorno dovessi fare l’allenatore mi piacerebbe essere come lui".

L'incubo del prossimo calciomercato

Resta il tempo per una battuta sulla 'tentazione Premier League' e sulle tante voci di mercato che lo riguardano: "Credo sia un’ambizione di tutti i giocatori andare a giocare in Inghilterra. E chissà, un giorno... Ma in questo momento, le assicuro, non mi sfiora neanche il pensiero. Mi distrarrebbe da una stagione bellissima. Solo Napoli. Punto". Certo è che la grande stagione di Victor Osimhen non è passata inosservata all'estero dove molte squadre hanno cominciato a seguirlo con grande attenzione. Il Napoli non ha alcuna intenzione di venderlo anche perché, forte del contratto che lo lega agli azzurri fino al giugno 2025, il pericolo di perderlo a zero è, fin qui, molto lontano. Certo è che nemmeno Aurelio De Laurentiis potrebbe rimanere indifferente di fronte a un'offerta folle. Ma non è questo il momento di pensarci: adesso ci sono uno scudetto da inseguire e una Champions da sognare.

