Conte si è giocato il jolly, al Napoli ora serve Anema e Core: usare la testa per non perdere... la testa

"Testa... testa...", questo è stato il mantra urlato a piena voce da Antonio Conte per tutto il match del Napoli contro il Genoa. E proprio di testa, per scherzo del destino il primo in questo campionato, è arrivato il gol del 2-2 dei rossoblù che complica i piani scudetto degli azzurri e alza esponenzialmente la tensione per gli ultimi 180 minuti di campionato. C'è un vantaggio minimo da difendere ora nei confronti dell'Inter, con il bonus pareggio lasciando in campo prima del previsto e in maniera inaspettata, ma proprio in quelle raccomandazioni ripetute allo sfinimento c'è da ritrovare qualche segnale che il tecnico salentino aveva già captato. "Hanno fatto due tiri e segnato due gol" ha sottolineato lo stesso Conte dopo la partita, una situazione anomala per una squadra come il Napoli che dell'attenzione ha fatto il proprio punto di forza per tutta la stagione.