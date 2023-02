Napoli, regalo speciale per Osimhen: la torta in suo onore

La 'Victor Osimhen mania' non è certo cosa degli ultimi giorni a Napoli ma a nessuno era ancora venuto in mente di realizzare una torta in suo onore, e che ricordasse il suo look. L'idea è stata messa in pratica dalla pasticceria Fresco Forno, che poi ha anche consegnato la torta a Osimhen, che l'ha accettata con un grosso sorriso come si vede nelle foto di Napoli Magazine. La torta Osimhen è a base di pan di Spagna al cacao e ricoperta da mousse di cioccolato fondente, caramello salato e gocce di cioccolato. Sul fianco è stata realizzata una mascherina, come quella che il bomber usa per proteggersi il naso, e la granella di nocciole e biscotti invece ricorda la sua bionda capigliatura.