Napoli, Osimhen rientra con calma: obiettivo Cremonese

NAPOLI

Il nigeriano non sarà rischiato con Torino e Ajax, perché anche senza di lui l’attacco di Spalletti è una garanzia

Nel Napoli che riprende gli allenamenti ancora senza il consistente gruppo di Nazionali sparsi tra Europa, Sudamerica e Asia, c'è chi lavora duro per riprendersi il suo posto al centro dell'attacco: Victor Osimhen, out dal 7 settembre. Il nigeriano sta seguendo, passo dopo passo, il programma di riabilitazione personalizzato e questa sarà una settimana decisiva per l'attaccante, con lo staff medico che dovrà valutare i progressi e se la lesione si sarà cicatrizzata. Tradotto: non ci sarà alla ripresa del campionato con il Torino, avendo poi fibre muscolari da velocista difficilmente verrà rischiato in Champions con l'Ajax e ritorno tra i disponibili di Spalletti per la partita con la Cremonese.

Osimhen ha segnato 30 gol in 68 partite da quando è arrivato al Napoli, ma pure senza il nigeriano l'attacco azzurro in questo avvio di stagione resta una certezza. In questi giorni anche con le rispettive nazionali sono andati a bersaglio Kvaratskhelia, nel 2-0 con la Georgia contro la Macedonia del Nord e stasera giocherà con Gibilterra, Raspadori, in gol con l'Inghilterra e stasera sarà impegnato con l'Ungheria, e Lozano, a rete nell'1-0 del Messico contro il Perù e che mercoledì affronterà la Colombia. Tra l'altro un gol che sblocca il messicano, che in maglia Napoli ha concesso un solo assist alla prima giornata per Kvaratskhelia.

Che Spalletti là davanti possa stare tranquillo lo dimostra anche il fatto che dal minuto 41 di Napoli-Liverpool, quello dello stop di Osimhen, la fase offensiva del Napoli non si è inceppata: 8 reti realizzate in tre partite e mezza, un gol in media ogni 40 minuti con le punte Raspadori (2 centri), Politano (2 volte a segno prima dell'infortunio con il Milan), Simeone (anche lui 2 gol) a realizzare il 75% delle reti del Napoli, uniche eccezioni Zielinski e Ndombelè.

Per la serie: il Napoli, come sostiene Spalletti, non è Osimhen dipendente.

Vedi anche napoli Napoli, Kvaratskhelia: "Spalletti mi dice che devo giocare di più per la squadra"