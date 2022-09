Nations League, Italia-Inghilterra 1-0: gli Azzurri si giocheranno le Final Four con l'Ungheria

ITALIA-INGHILTERRA 1-0

Lo splendido gol di Raspadori lancia i ragazzi di Mancini, lunedì a Budapest il match chiave per sancire la vincitrice del girone

L'Italia batte 1-0 l'Inghilterra nella quinta giornata del Gruppo 3 di Nations League e sale al secondo posto in classifica alle spalle dell'Ungheria, con cui lunedì sera si giocherà l'accesso alle Final Four di giugno. A illuminare un match molto bloccato e avaro di emozioni ci pensa Raspadori, che al 68' raccoglie un lancio di Bonucci e fulmina Pope con un gran destro sul palo lontano. Gli inglesi, ultimi a quota 2 punti, retrocedono aritmeticamente in Lega B.

LA PARTITA

L'Italia torna a sorridere e a intravedere l'opportunità di un grande risultato. Dopo la cocente mancata qualificazione ai Mondiali e la pesante batosta incassata dalla Germania nell'ultimo match ufficiale, la squadra di Mancini rialza la testa, sfrutta al massimo il periodo nero della nazionale dei Tre Leoni (zero vittorie e appena un gol segnato in cinque match di Nations League) e si conquista la possibilità di accedere all'atto conclusivo della competizione. Per farlo servirà battere l'Ungheria, vera e propria sorpresa del girone e mattatrice della Germania.

Gli Azzurri partono col piede giusto, aggredendo con coraggio gli avversari e andando vicinissimi al gol dopo appena 4': sul gran cross di Dimarco svetta Scamacca, ma Pope si salva in qualche modo con l'aiuto della traversa. Dopo la sfuriata iniziale dei ragazzi di Mancini è l'Inghilterra a prendere in mano il pallino del gioco, ma il palleggio di Kane e compagni fatica a tramutarsi in azioni pericolose e Donnarumma dorme sonni tranquilli fino alla fine di un primo tempo tutt'altro che spettacolare.

L'Italia riparte alla carica a inizio ripresa, spreca un paio di buone chance, ma al 68' trova il meritato vantaggio: lancio perfetto di Bonucci, aggancio strepitoso di Raspadori, che poi si aggiusta la palla, scherza Walker e infila Pope con un gran destro sul secondo palo. La reazione inglese è affidata al solito Kane, che al 77' spaventa un paio di volte Donnarumma, bravo a respingere il doppio tentativo del bomber del Tottenham. Il finale è tutto a tinte azzurre: prima Gabbiadini spreca da ottima posizione calciando addosso al portiere, poi Dimarco è sfortunato quando il suo tiro-cross mancino si stampa sul palo. Il risultato non cambia più, ma a fare festa sono comunque gli Azzurri.

LE PAGELLE

Bonucci 6,5 - Marcatura solida su Sterling e Kane. In una serata da voti alti per tutta la difesa, svetta per lo splendido assist che regala a Raspadori il gol-vittoria.

Scamacca 6 - Va vicino al gol dopo pochi minuti, poi disputa una buona partita dialogando bene con i compagni e facendosi spesso trovare libero tra le linee, ma manca di cattiveria negli ultimi 25 metri e non crea più pericoli a Pope.

Raspadori 7 - Si alterna con Scamacca nel movimento tra le linee e nella ricerca della profondità, ma soprattutto si inventa il grandissimo gol che vale i tre punti e la possibilità di giocarsi l'accesso alle Final Four di Nations League.

Dimarco 6,5 - Partita di grande sostanza, in cui manda in crisi la difesa inglese con la sua posizione altissima e il suo pressing costante. Esce stremato, tra i migliori in campo.

Walker 5 - La marcatura sul gol di Raspadori è a dir poco rivedibile: prima si lascia scavalcare dal lancio di Bonucci, poi lascia all'attaccante del Napoli tutto lo spazio di cui necessita per calciare.

Sterling 5 - L'attacco inglese non gira e lui, così come Foden e Saka, sbatte continuamente sulle maglie azzurre senza mai creare pericoli dalle parti di Donnarumma.

Kane 6 - Strappa una sufficienza per il tentativo di reazione al gol incassato dai suoi, ma anche per lui è una serata tutt'altro che memorabile.

IL TABELLINO

Italia-Inghilterra 1-0

Italia (3-5-2): Donnarumma 6,5; Acerbi 6,5, Bonucci 6,5, Toloi 6,5; Di Lorenzo 6, Barella 5,5 (18' st Pobega 6), Jorginho 6 (44' st Frattesi sv), Cristante 5,5, Dimarco 6,5 (44' st Emerson sv); Raspadori 7 (36' st Gabbiadini 6), Scamacca 6 (18' st Gnonto 6).

Ct: Mancini 7

Inghilterra (4-2-3-1): Pope 6; James 6, Dier 5,5, Maguire 6, Walker 5 (27' st Shaw 6); Bellingham 6, Rice 5,5; Sterling 5, Foden 5, Saka 5 (27' st Grealish); Kane 6.

Ct: Southgate 5

Arbitro: Gil Manzano

Marcatori: 23' st Raspadori (It)

Ammoniti: Bonucci (It), Di Lorenzo (It), Grealish (In)

Espulsi: