Napoli, Osimhen: "L'anno prossimo lotteremo per lo scudetto"

L'INTERVISTA

L'attaccante nigeriano: "Spero di lavorare tanti anni con Spalletti, è stato importante per me"

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Victor Osimhen archivia la stagione e pensa già alla prossima. “C’è grande delusione per questa stagione. Siamo più delusi dei tifosi, perché avevamo le qualità per farlo, ma voglio dire loro di stare tranquilli perché il prossimo anno lotteremo ancora per lo scudetto - ha detto l'attaccante nigeriano - Il nostro obiettivo era la Champions". Su Spalletti: "Devo ringraziarlo tanto, mi ha aiutato nella crescita come calciatore. Devo ringraziare anche lo staff per avermi aiutato nel segnare così tanti gol; mi sono reso conto di essere allenato da un tecnico di grande valore, spero di essere allenato da lui ancora per tanto tempo". Frase che assume particolare peso alla luce dello striscione esposto da una parte della tifoseria contro il tecnico toscano.

L'attaccante nigeriano ha anche parlato di capitan Insigne. "Ho avuto modo di frequentarlo anche fuori dal campo, è una persona piacevole. Per lui è stato difficile lasciare il club ma sta a lui decidere per il suo futuro. Gli auguro il meglio per la sua nuova avventura perché la sua professionalità è un esempio per i giovani".

Parole al miele anche per Mertens, con cui nelle ultime settimane sta giocando con continuità dopo essersi alternati per quasi tutta la stagione. "Solo un piacere giocare con lui al mio fianco, per me lui è un mentore. Anche quando era in panchina mi dava molti consigli; sono contento di giocare anche con giocatori come Politano e Zielinski".

