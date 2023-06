Festa Napoli, Osimhen: "Futuro? Deciderà il presidente"

SHOW AZZURRO

De Laurentiis: "Subito al lavoro per trovare il nuovo allenatore"

Napoli, la coppa dello scudetto: la premiazione









































































© Getty Images 1 di 38 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Dopo la vittoria contro la Sampdoria, al Maradona è iniziata la festa scudetto. Uno show straordinario con tanto di premiazione e spettacolo in grande stile. Prima però hanno preso la parola alcuni dei principali protagonisti della cavalcata azzurra. Da Osimhen al presidente De Laurentiis passando per Kvaratskhelia.

OSIMHEN: "FUTURO? DECIDE IL PRESIDENTE"

Al termine della partita, Victor Osimhen ha ricevuto il premio di capocannoniere della Serie A dopo quello di miglior attaccante. "Sono contento per questo premio - ha detto -. E' straordinario essere il capocannoniere della Serie A. Sono felice per me, per il team e per la mia famiglia". "E' uno dei miei migliori obiettivi raggiunti in carriera - ha aggiunto -. Sono felice e molto motivato per fare ancora meglio la prossima stagione". "La Champions? Tutto è possibile . - ha proseguito -. Il presidente ha detto che possiamo vincere la Champions e lo penso anche io". "Spalletti? Un grande mister e un grande uomo. Merita di essere il miglior tecnico della Serie A - ha continuato Osimhen -. E' l'architetto di questo successo e mi spiace che non ci sia la prossima stagione. Gli auguro il meglio". Poi una battuta sul possibile addio al Napoli: "Non so per il futuro. E' il presidente che decide. La gente di Napoli mi ha mostrato grande amore. Io seguirò il flow".

KVARA: "RESTO? SIATE OTTIMISTI, AMO NAPOLI"

Khvicha Kvaratskhelia è stato eletto MVP della Serie A e dopo la gara con la Samp ha parlato del trionfo azzurro. "Prima di tutto voglio ringraziare il team per questo premio. Penso che il titolo sia frutto del lavoro di tutta la squadra. L'ho meritato, ma senza i miei compagni non l'avrei vinto - ha spiegato l'esterno offensivo del Napoli -. Il momento più emozionante della stagione? La gara contro l'Udinese che ha sancito la conquista dello scudetto. Era tanto tempo che il Napoli non vinceva il titolo. E noi siamo riusciti a conquistarlo. E' stato il primo passo per ottenere altri successi". "Devi ringraziare i tifosi georgiani. Amano Napoli, non seguono solo me - ha aggiunto -. Quando vedo le bandiere della Gerogia in tribuna mi emoziono". "Io il nuovo leader di questo Napoli? Questa squadra ha tanti leader come Osimhen, Di Lorenzo, Mario Rui. Io faccio il possibile - ha proseguito -. Non so se sono un leader, faccio solo quello che mi piace e cerco di migliorarmi". "Resto? Siate ottimisti. Io amo Napoli", ha concluso.

DE LAURENTIIS: "SUBITO AL LAVORO PER IL NUOVO TECNICO"

Anche il presidente De Laurentiis ha parlato del trionfo azzurro dopo la gara con la Samp. "Il tifo e il tifoso sono importantissimi, noi lavoriamo affinché sia sempre più forte e appagato - ha dichiarato AdL -. La critica è bella, ma noi che siamo dentro abbiamo le idee chiare e quando ho detto che sarebbe stato l’anno buono magari avevo ragione". "Il prossimo allenatore? Dopo questa festa, da domani lavoreremo assiduamente per il mese di giugno per incontrare i candidati giusti - ha aggiunto -. Napoli si può solo amare, e quando incontrerò questo sentimento gli stringerò la mano sperando di non aver sbagliato".