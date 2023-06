Spalletti: "Difficile gestire questa felicità, tiferò sempre Napoli"

NAPOLI

Il tecnico azzurro: "Consiglio al prossimo allenatore? Gli direi di fidarsi di questi ragazzi"

"Diventa difficile poter essere al livello dell'amore di questi tifosi e poterlo contraccambiale - ha proseguito Spalletti -. Non ho ripensamenti. Devo essere fedele a me stesso. E' una decisione che ho preso, l'ho ragionata. Anche da casa tiferò sempre per il Napoli. Quando vedrò la squadra partire per il ritiro un po' di emozione ci sarà".

"Un consiglio al prossimo tecnico del Napoli? Consigli a un collega diventa difficile, ciascuno vede il calcio a modo proprio - ha continuato il tecnico dei Campioni d'italia prima della premiazione -. Gli direi di fidarsi di questi ragazzi perché hanno qualità umana e calcistica".