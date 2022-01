Napoli, Osimhen è rientrato in Italia: punta la sfida contro il Bologba

Il Napoli è sempre più vicino a riabbracciare Victor Osimhen. Assente da fine novembre dopo il brutto infortunio in casa dell'Inter, l'attaccante nigeriano è volato in Coppa d'Africa dove è risultato positivo al Covid. Escluso dai convocati della Nigeria, con un tampone negativo è rientrato in Italia e punta alla sfida contro il Bologna del 17 gennaio. Prima però servirà una Tac di controllo per il via libera a scendere in campo con una maschera protettiva.