Inter, Thuram: "Ancora lunga, dobbiamo imparare dagli errori"

Intervistato da Dazn dopo il ko contro l'Udinese, Marcus Thuram ha svelato cosa si sono detti i nerazzurri nello spogliatoio dopo la sconfitta maturata a sorpresa a San Siro: "Quando provi a ribaltare un risultato provi tutto, ma non ci siamo riusciti. Nello spogliatoio ci siamo detti che è ancora lunga e che dobbiamo imparare dagli errori. Dopo il gol siamo calati, l'Udinese è stata fisica e poi noi siamo stati sfortunati. La cosa da tenere è comunque la reazione che abbiamo avuto nel secondo tempo, dobbiamo giocare così".