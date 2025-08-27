Logo SportMediaset
Calcio
napoli
L'AMBIZIONE

Obiettivo Mondiale per club: De Laurentiis sogna il Napoli nell'edizione del 2029

Il presidente azzurro punta a portare gli azzurri nella seconda edizione della competizione iridata

27 Ago 2025 - 12:29
© Getty Images

© Getty Images

De Laurentiis ha un sogno: portare il Napoli al prossimo Mondiale per club che si disputerà tra 4 anni, probabilmente in Qatar. Per una questione di prestigio internazionale ma anche per gli introiti esagerati che può garantire, come dimostra l'edizione di due mesi fa negli Usa. Secondo quanto riporta il Mattino è un vero e proprio obiettivo a lungo termine del presidente azzurro. Tutto, ovviamente, dipende dall'andamento del club in Champions League dall'edizione di quest'anno a quella del 2028 compresa. E' così che il regolamento internazionale stabilisce la partecipazione all'evento. Il Napoli parte svantaggiato perché non ha preso parte all'appuntamento continentale più prestigioso della scorsa stagione (si inizia a conteggiare il punteggio per il Mondiale dalla Champions 2024-25).

I nuovi criteri della Fifa prevedono 3 punti per ogni vittoria, 1 punto per il pareggio e 3 per ogni passaggio del turno (chi passa ottavi, quarti e semifinale ha anche un punto e mezzo extra), oltre alla presenza garantita per la squadra che vince la più importante coppa europea. L'Inter è già molto avanti (ha 48 punti), Milan (19), Juventus e Atalanta (18) sono più che raggiungibili visto il tempo a disposizione degli azzurri.

Il bistrattato Mondiale per club, insomma, fa gola a tanti e così tanto da spingere i club a portare la Fifa a calendarizzarlo a scadenza biennale. Alla faccia del fatto che si giochi troppo.  

