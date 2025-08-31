Udinese, Runjaić: "Difeso con coraggio, orgoglioso di Udinese"

"Abbiamo deciso di difendere con coraggio perché non puoi essere passivo contro l'Inter. Abbiamo anche gestito la palla in alcuni momenti. Sono davvero soddisfatto, il secondo tempo è stato davvero difficile per noi. Abbiamo difeso bene": è la soddisfazione del tecnico dell'Udinese Kosta Runjaić dopo la vittoria a San Siro contro l'Inter. Decisiva la rete di Atta: "Ci aspettiamo che faccia gol, l'anno scorso è stato un anno di adattamento per lui. Ora deve sfruttare al meglio le sue caratteristiche".