Geolier rinuncia all'accordo col Napoli: "Rifiutato il reintegro di Bellini come speaker"

Il Napoli resta senza speaker ufficiale per le partite allo stadio Maradona. Tutto è cominciato ieri quando era divenuta ufficiale la scelta del club azzurro di sostituire Daniele "Decibel" Bellini lasciando la gestione alla Golden Boys di Emanuele Palumbo, in arte Geolier, e suo fratello Gaetano: dalla prossima partita casalinga sarebbe stato Timo Suarez ad annunciare le formazioni allo stadio. Una decisione, quella del Napoli, che non era piaciuta ai tifosi, molto legati a Bellini, e che però, suo malgrado, si è rivoltata pure contro il rapper, sommerso da critiche sui social tanto da dover precisare sui social: "Mi spiace leggere parole di odio nei miei confronti e nei confronti di Golden Boys per quanto riguarda la volontà del Napoli Calcio di sollevare Decibel Bellini dall'incarico di speaker. Per chiarezza ci tengo a ribadire che la decisione di sollevare l’incarico a Decibel Bellini è stata presa dalla società Napoli Calcio per motivi estranei alla Golden Boys".