Problemi per il Var durante Inter-Udinese: Marchetti parla allo stadio ma l'audio è assente

Problemi per il Var nel corso di Inter-Udinese. Protagonista il direttore di gioco Matteo Marchetti, recatosi davanti al monitor al minuto 27 per valutare il fallo di mano di Dumfries nell'area nerazzurra che ha portato successivamente al pareggio dal dischetto targato Davis. Terminata la review, il fischietto si è recato al centro del campo per spiegare la sua decisione ma l'audio è risultato essere assente. La comunicazione non si è sentita né in tv né allo stadio tra i fischi del pubblico. Chiaro il problema tecnico a causa di un problema tecnico a Lissone. Una scena comica che ha immediatamente scatenato il web.