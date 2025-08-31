Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Juventus, Vlahovic dopo il gol: "Io sempre a disposizione"

31 Ago 2025 - 21:21
© IPA

© IPA

Vlahovic ha messo a segno il gol decisivo nella vittoria 1-0 della Juventus in casa del Genoa, queste le sue parole a fine match: "Ho pensato solo a come entrare, a fare bene e a fare gol, per andare a questa pausa per le Nazionali con una vittoria. Una grande vittoria su un campo difficile, contro una squadra sempre tosta da affrontare, però noi siamo stati bravi, voglio fare i complimenti ai miei compagni e al mister. Sono molto contento che ho potuto aiutare la mia squadra oggi e spero di continuare così anche nel futuro. La stagione è lunga, io spero solo di continuare così, di allenarmi bene e di mettermi a disposizione della squadra, dei compagni e del mister, poi vediamo. Speriamo di ottenere tutto quello che vogliamo". 

"Alzare un trofeo con la maglia della Juve? Ne abbiamo già alzato uno, però giustamente non basta, da questo punto di vista ho parlato con chi dovevo parlare, nel senso che non sono soddisfatto, è già il quarto-quinto anno che sono qua, abbiamo alzato un trofeo, ma non è il livello della Juve, Speriamo di farlo, sarebbe una sensazione bellissima per tutti noi, però andiamo partita dopo partita", ha concluso il serbo che rimarrà almeno fino a gennaio in bianconero.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:23
DICH TUDOR PRE GENOA DICH

Tudor: "Il nostro mercato? Complicato"

01:42
MCH SPARTA ROTTERDAM-FEYENOORD MCH

Il Feyenoord domina il derby di Rotterdam

01:39
MCH LIPSIA-HEIDENHEIM 2-0 MCH

Lipsia-Heidenheim 2-0: guarda gli highlights

01:41
MCH VOLENDAM-AJAX 1-1 MCH

Ajax, solo un pari sul campo del Volendam: finisce 1-1

01:34
MCH AUGSBURG-BAYERN 2-3 MCH

Gnabry, Luis Diaz e Olise: il Bayern espugna Augusta

01:31
MCH HOFFENHEIM-EINTRACHT FR. 1-3 MCH

Tris del Eintracht Francoforte sul campo dell'Hoffenheim: gli highlights

01:25
MCH SAN LORENZO-HURACAN 0-0 MCH

San Lorenzo-Huracan: niente gol nel Clasico del Barrio

01:49
MCH SPORTING-PORTO 1-2 MCH

Il Porto vince il big match con lo Sporting Lisbona: gli highlights

01:29
MCH PSV-TELSTAR 0-2 MCH

Colpaccio del Telstar: vince 2-0 sul campo del PSV Eindhoven

01:19
DICH GASP POST 30/8 DICH

Gasperini: "C'è voluta una Roma molto brava," siamo cresciuti"

01:50
DICH CONTE POST VITTORIA 30/8 DICH

Napoli, Conte: "Anche con lo 0-0 sarei stato soddisfatto"

03:04
DICH SARRI PRE VERONA DICH

Sarri: "Se questa squadra non è adatta a me ha sbagliato chi mi ha chiamato"

03:05
DICH PIOLI PRE TORINO DICH

Fiorentina, Pioli: "Torino avversario determinato, ma vogliamo vincere"

00:54
DICH CHIVU SU CALHA DICH

Chivu: "Calha giocatore importante, è tornato motivato"

00:55
DICH CHIVU PRE UDINESE DICH

Chivu: "Il posto si conquista in allenamento. E' la meritocrazia"

02:23
DICH TUDOR PRE GENOA DICH

Tudor: "Il nostro mercato? Complicato"

I più visti di Calcio

DICH TUDOR PRE GENOA DICH

Tudor: "Il nostro mercato? Complicato"

DICH GASPERINI

Gasperini: "Sancho? La Roma non deve pregare nessuno"

DICH ALLEGRI PRE LECCE DICH

Allegri: "Mai sentito Rabiot e mai chiesto esplicitamente Vlahovic"

DICH CONTE POST VITTORIA 30/8 DICH

Napoli, Conte: "Anche con lo 0-0 sarei stato soddisfatto"

Il Fenerbahce esonera Mou

Il Fenerbahce esonera Mou

David, Vlahovic e Kolo

David, Vlahovic e Kolo

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:21
Juventus, Vlahovic dopo il gol: "Io sempre a disposizione"
21:06
Fiorentina, Pioli: "Si poteva fare meglio ma andiamo avanti"
20:48
Juventus, Thuram incorona Vlahovic: "E' un leader"
20:23
Qualificazioni Europa Cup femminile, Hibernian avversario dell'Inter
19:30
Derby di Glasgow senza reti: il tecnico dei Rangers è a rischio