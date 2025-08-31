Juventus, Vlahovic dopo il gol: "Io sempre a disposizione"

Vlahovic ha messo a segno il gol decisivo nella vittoria 1-0 della Juventus in casa del Genoa, queste le sue parole a fine match: "Ho pensato solo a come entrare, a fare bene e a fare gol, per andare a questa pausa per le Nazionali con una vittoria. Una grande vittoria su un campo difficile, contro una squadra sempre tosta da affrontare, però noi siamo stati bravi, voglio fare i complimenti ai miei compagni e al mister. Sono molto contento che ho potuto aiutare la mia squadra oggi e spero di continuare così anche nel futuro. La stagione è lunga, io spero solo di continuare così, di allenarmi bene e di mettermi a disposizione della squadra, dei compagni e del mister, poi vediamo. Speriamo di ottenere tutto quello che vogliamo".