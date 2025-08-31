Juventus, Vlahovic dopo il gol: "Io sempre a disposizione"

© IPA
Vlahovic ha messo a segno il gol decisivo nella vittoria 1-0 della Juventus in casa del Genoa, queste le sue parole a fine match: "Ho pensato solo a come entrare, a fare bene e a fare gol, per andare a questa pausa per le Nazionali con una vittoria. Una grande vittoria su un campo difficile, contro una squadra sempre tosta da affrontare, però noi siamo stati bravi, voglio fare i complimenti ai miei compagni e al mister. Sono molto contento che ho potuto aiutare la mia squadra oggi e spero di continuare così anche nel futuro. La stagione è lunga, io spero solo di continuare così, di allenarmi bene e di mettermi a disposizione della squadra, dei compagni e del mister, poi vediamo. Speriamo di ottenere tutto quello che vogliamo".
"Alzare un trofeo con la maglia della Juve? Ne abbiamo già alzato uno, però giustamente non basta, da questo punto di vista ho parlato con chi dovevo parlare, nel senso che non sono soddisfatto, è già il quarto-quinto anno che sono qua, abbiamo alzato un trofeo, ma non è il livello della Juve, Speriamo di farlo, sarebbe una sensazione bellissima per tutti noi, però andiamo partita dopo partita", ha concluso il serbo che rimarrà almeno fino a gennaio in bianconero.
