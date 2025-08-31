Logo SportMediaset
Calcio

Lazio, Sarri: "C'erano emozioni forti, Castellanos fa solo gol belli"

31 Ago 2025 - 23:31

"Stasera c'erano motivazioni forti. Oltre alla brutta sconfitta contro il Como, per loro era pesante il fatto che non vincessero da tanti mesi qui all'Olimpico. In tutti i casi, va tutto preso per quello che è in questo momento. Pensiamo solo a lavorare e a crescere. L'ho vissuta con emozione, però durante la partita l'unico pensiero era riportare la vittoria in casa per questa gente, questo popolo. È pesante trascorrere 6-7 mesi senza successi, quindi il mio pensiero era lì piuttosto che sulla soddisfazione del momento". Così Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, a Dazn dopo la vittoria sul Verona.

"Assist Taty? Ha questi colpi ogni tanto e per questo gli dico che fa solo gol belli. Secondo me ha qualche gol in più sulle gambe rispetto a quelli fatti lo scorso anno. Insigne? La mia posizione è di assoluta ignoranza rispetto a questi regolamenti e la società mi ha detto che non può aumentare il monte ingaggi. Chiedi alla società anche perché l'ultima cosa che voglio fare è studiare la finanza sportiva", ha aggiunto.

Calcio ora per ora
23:31
Lazio, Sarri: "C'erano emozioni forti, Castellanos fa solo gol belli"
23:20
Inter, Thuram: "Ancora lunga, dobbiamo imparare dagli errori"
23:19
Udinese, Runjaić: "Difeso con coraggio, orgoglioso di Udinese"
22:32
Juventus, Vlahovic dopo il gol: "Sempre a disposizione". Poi il messaggio ai tifosi
22:17
Problemi per il Var durante Inter-Udinese: Marchetti parla allo stadio ma l'audio è assente