Lazio, Sarri: "C'erano emozioni forti, Castellanos fa solo gol belli"

"Stasera c'erano motivazioni forti. Oltre alla brutta sconfitta contro il Como, per loro era pesante il fatto che non vincessero da tanti mesi qui all'Olimpico. In tutti i casi, va tutto preso per quello che è in questo momento. Pensiamo solo a lavorare e a crescere. L'ho vissuta con emozione, però durante la partita l'unico pensiero era riportare la vittoria in casa per questa gente, questo popolo. È pesante trascorrere 6-7 mesi senza successi, quindi il mio pensiero era lì piuttosto che sulla soddisfazione del momento". Così Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, a Dazn dopo la vittoria sul Verona.
"Assist Taty? Ha questi colpi ogni tanto e per questo gli dico che fa solo gol belli. Secondo me ha qualche gol in più sulle gambe rispetto a quelli fatti lo scorso anno. Insigne? La mia posizione è di assoluta ignoranza rispetto a questi regolamenti e la società mi ha detto che non può aumentare il monte ingaggi. Chiedi alla società anche perché l'ultima cosa che voglio fare è studiare la finanza sportiva", ha aggiunto.
