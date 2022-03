Napoli, Osimhen: "Allo scudetto ci crediamo ancora, Spalletti fondamentale per me"

NAPOLI

L'attaccante nigeriano suona la carica: "Posso solo immaginare cosa sarebbe vincere qui con questi tifosi"

"Lo scudetto? Certo che ci crediamo ancora, io ci credo tanto e anche i tifosi devono continuare a farlo. Siamo consapevoli della nostra forza. Posso solo immaginare cosa sarebbe vincere lo scudetto qui, in questa città e per questa gente". La sconfitta casalinga contro il Milan è stato un incidente di percorso e nulla è compromesso: il Napoli non mollerà fino alla fine. Parola di Victor Osimhen: "Sappiamo che da qui al termine della stagione affronteremo tante partite difficili ma ci crediamo ancora".

"Vincere lo scudetto sarebbe qualcosa di incredibilmente grandioso per me e per la mia carriera perché non voglio solo fare tanti gol ma anche vincere tanti trofei con questa squadra - ha proseguito Osimhen in esclusiva a Radio Kiss Kiss Napoli - Soprattutto penso che i tifosi meritino di ottenere questo traguardo e festeggiarlo con noi". L'attaccante nigeriano torna poi sulla sfida persa con i rossoneri: "Il fallo di Tomori era rigore. Non ho cercato di simulare perché se l'avessi fatto avrei preso il cartellino giallo. Mi aspettavo che l’arbitro andasse al Var ma così non è stato". Poi sul Verona, prossimo avversario domenica: "È una buona squadra ed è difficile giocarci contro soprattutto quando li affronti davanti al loro pubblico. Penso che noi siamo pronti per dare tutto, fare una grande gara e ottenere tre punti. Dovremo andare lì con la mentalità vincente e portar via un successo".

Osimhen tesse le lodi di Spalletti: "È stato fondamentale per la mia ulteriore crescita fin da quando è arrivato. Posso solo dirgli un grande grazie ma non solo io, parlo anche a nome dei miei compagni. È stato bravo a incoraggiarci sempre a prescindere dai risultati e dalle difficoltà legate soprattutto agli infortuni. Ha arricchito ogni calciatore della rosa incluso me naturalmente. So che potrà insegnarmi ancora tanto".