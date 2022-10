Napoli, sono numeri record: per vittorie e per soluzioni offensive

L'ANALISI

Per la prima volta otto vittorie consecutive. Gli azzurri hanno 12 marcatori diversi, come nessun altro nei campionati top

© Getty Images Il Napoli si gode (almeno) un'altra settimana da capolista solitaria della Serie A, il 4-1 di Cremona è figlio di una squadra matura, all'ottavo successo consecutivo considerando anche la Champions League, traguardo che non aveva mai raggiunto nella storia. Un successo conquistato con la grande forza della panchina: con le reti di Lozano e Olivera, salgono a 12 i marcatori diversi della banda Spalletti, una varietà di soluzioni che, al momento, a livello di numeri nessun'altra squadra possiede considerando i 5 top campionati europei.

E pensare che un anno fa, di questi tempi, gli azzurri avevano fatto anche meglio in campionato: 8 successi e un pareggio nelle prime nove, contro i sette successi e due pari di questa stagione, con gli stessi gol fatti (19) ma meno subiti (3 contro i 7 del 2022-23). Ma questa è un'annata molto particolare visto il Mondiale invernale e i punti di inizio stagione pesano di più: il Napoli è capolista come un anno fa ma senza compagni di pianerottolo, l'anno scorso c'era il Milan a pari punti.

Senza dimenticare un "particolare" non di poco conto: la squadra campana vince e diverte in Serie A così come in Champions League dove, anzi, la strada per gli ottavi di finale in un girone tutt'altro che facile sembra già in discesa al giro di boa. Merito di un lavoro certosino di Spalletti, che è riuscito a costruire in fretta un gruppo solido nonostante la partenza di senatori come Ospina, Koulibaly, Ruiz, Insigne e Mertens. Merito dei giocatori e merito della società, che ha trovato profili come Kim o Kvaratskhelia che, tra gol e assist, ha partecipato a sette reti in campionato, solo Immobile al suo livello.

Insomma, "l'unica" difficoltà sembra quella di tenere la barra dritta fino alla sosta mondiale, da qui a metà novembre il Napoli avrà un calendario impegnativo con Roma, Atalanta, Udinese e Inter oltre all'Ajax mercoledì e il Liverpool in Champions. La squadra sembra pronta, anche a livello di estensione della rosa, per continuare a sognare uno scudetto che manca da 33 anni.