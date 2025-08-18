Reijnders nella storia del City: come lui solo Aguero

Sono bastati 45 minuti a Tijjani Reijnders per conquistare definitivamente il mondo City: giocata di tecnica spaventosa da cui è nato il primo gol di Haaland e poi un mancino rasoterra finito all'angolino. In più, nel secondo tempo, l'ex Milan ha aggiunto al suo bottino personale anche un assist vero e proprio, conquistando definitivamente il cuore del lato blu di Manchester. L'ultimo giocatore del City a far registrare un gol e un assist al debutto in premier League era stato Sergio Aguero nel 2013, una leggenda del club. Non c'era modo migliore per Reijnders di inziare la sua nuova avventura lontano da Milano.