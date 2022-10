Serie A, Cremonese-Napoli 1-4: poker e vetta solitaria per gli azzurri

CREMONESE-NAPOLI 1-4

Allo Zini Desser risponde al rigore di Politano, poi risolvono tutto Simeone, Lozano e Olivera

Cremonese-Napoli: le foto del match































1 di 17 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 17 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il Napoli non sbaglia e guarda tutti dall'alto in basso. Nella nona giornata di Serie A la squadra di Spalletti batte 4-1 la Cremonese e vola in vetta alla classifica da sola a quota 23 punti (+2 dall'Atalanta). Allo Zini sono gli azzurri a fare il match, ma i grigiorossi vendono cara la pelle arrendendosi solo nel recupero. Nel primo tempo Politano (26') sblocca la gara dal dischetto per un tocco in area di Bianchetti su Kvaratskhelia, poi nella ripresa Dessers (47') pareggia i conti su una palla vagante, Simeone (76') riporta avanti il Napoli di testa e Lozano (93') e Olivera (95') chiudono i conti.

LE PAGELLE

Dessers 6,5: fa reparto da solo facendo a sportellate con Kim e Rrhamani e lottando sulle palle lunghe. Firma il gol dell'1-1 avventandosi con cattiveria su una palla vagante nell'area azzurra

Zanimacchia 5: si muove a rimorchio di Dessers partendo da destra e cercando di sorprendere gli azzurri sulla seconde palle, ma non riesce a sfondare e Alvini lo sostituisce nell'intervallo con Okereke

Okereke 6,5: entra e cambia volto alla Cremonese con i suoi strappi. Dà una scossa al match con le sue incursioni

Politano 6,5: Spalletti gli chiede di stare larghissimo ed esegue alla lettera costringendo Quagliata e Valeri a rimanere bassi. Freddo dal dischetto per il quarto centro stagionale

Kvaratskhelia 6,5: meno appariscente e vivace del solito, ma sempre decisivo. Soprattutto quando si sposta a destra per creare scompiglio con i suoi tagli. Si procura con astuzia il rigore che sblocca la gara e serve l'assist a Lozano

Raspadori 5,5: si muove molto al centro dell'attacco lavorando sia spalle alla porta, sia in profondità. Spreca però un paio di ottime occasioni davanti a Radu

Simeone 7: entra e segna la partita con un colpo di testa firmando ancora un gol pesantissimo per la classifica del Napoli e rimettendo la gara sui binari azzurri



IL TABELLINO

CREMONESE-NAPOLI 1-4

Cremonese (4-2-3-1): Radu; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri (27' st Buonaiuto); Ascacibar (35' st Ciofani), Meité; Quagliata, Felix (17' st Escalante), Zanimacchia (1' st Okereke); Dessers (27' st Aiwu).

A disp.: Carnesecchi, Saro, Vasquez, Pickel, Baez, Acella, Ndiaye, Milanese. All.: Alvini

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani (37' st Ostigard), Kim, Mario Rui (37' st Olivera); Anguissa, Lobotka, Ndombele (12' st Simeone); Politano (27' st Lozano), Raspadori (27' st Zielinski), Kvaratskhelia.

A disp.: Marfella, Sirigu, Jesus, Zanoli, Zedadka, Demme, Gaetano, Elmas, Zerbin. All.: Spalletti

Arbitro: Abisso

Marcatori: 26' rig. Politnao (N), 2' st Dessers (C), 31' st Simeone (N), 48' st Lozano (N), 50' st Olivera (N)

Ammoniti: Zanimacchia (C)

Espulsi: -