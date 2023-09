Napoli, non è una partenza da campioni: ma AdL conferma Garcia

Cinque giornate, otto punti, altrettanti gol fatti e cinque subiti. Il Napoli campione d’Italia è al settimo posto in classifica, per Rudi Garcia l’inizio è stato decisamente in salita tanto che negli ultimi dieci anni soltanto una volta la squadra campione in carica era partita peggio in Serie A. Bisogna tornare al 2015/16, quando dopo un avvio horror la Juventus di Allegri, a fine stagione di nuovo campione grazie a una grandissima rimonta, conquistò appena cinque punti. Le difficoltà di questo Napoli però non sono solo nei numeri e le sceneggiate in favore di telecamere di Kvaratskhelia e Osimhen delle ultime giornate stanno lì a dimostrarlo.