Napoli, tensione Kvaratskhelia-Garcia al cambio: "Ma che fai? Ma perché?"

Il gol manca da marzo a Khvicha Kvaratskhelia e la tensione in casa Napoli inizia a salire. Il georgiano anche in casa del Genoa nel 2-2 in rimonta nel finale non è riuscito a sbloccarsi, ma a far discutere è stato il cambio che - appena dopo il pareggio e prima dell'assalto finale - Garcia ha effettuato al minuto 89: fuori il georgiano, dentro Zerbin. Una mossa che ha sorpreso tutti e che ha aperto diverse interpretazioni tra tifosi e addetti ai lavori, ma che soprattutto ha stizzito lo stesso Kvaratskhelia: "Ma che fai?? Ma perché??" ha detto rivolgendosi al tecnico in panchina. Garcia nel postpartita non ha voluto commentare l'episodio concentrandosi sui meriti di Zerbin, ma dopo un anno senza una parola o un comportamento fuori posto del georgiano è arrivato il primo segnale di insofferenza, alla terza partita con il nuovo tecnico.