Napoli, Garcia: "Ci è mancato solo il gol. Osimhen? Ci ho parlato"

QUI NAPOLI

Il tecnico francese dopo il pari di Bologna: "Sia lui che Kvaratskhelia hanno fatto bene, ma ho tanta qualità anche in panchina"

"Il rigore sbagliato succede ai più grandi della storia - ha aggiunto Garcia - Gli ho parlato più sulla sua uscita, ma ciò che ho detto a lui e la squadra resta nello spogliatoio. Se è lui il rigorista? Sì". Sostituito a un quarto d'ora dalla fine e sullo 0-0 anche Kvaratskhelia: "Sia lui che Osimhen hanno fatto bene, ma ho tanta qualità anche in panchina: ci sono Simeone, Politano ed Elmas che sono entrati. E poi ci sono anche Lindstrom e Zerbin che oggi sono rimasti in panchina. Si gioca ogni quattro giorni e i giocatori sanno che ci sono due formazioni per ogni partita, la formazione che comincia e quella che finisce se no non si va da nessuna parte. L'abbraccio con Kvara? Io abbraccio tutti i giocatori e quindi anche lui".

"Una squadra come il Napoli deve giocare la Champions League ogni anno, visto il campionato vinto e vista la squadra il posto del Napoli è tra le prime quattro, non siamo lì e non possiamo essere contenti di questa situazione, ma non è neanche tutto da buttare - ha detto ancora li tecnico azzurro - La squadra ha fatto una buona partita, adesso non dobbiamo mollare, dobbiamo essere fiduciosi e far venire il destino dalla nostra parte. Ora dobbiamo vincere mercoledì e poi, una volta vinta una prima gara, fare una striscia di vittorie per rientrare in classifica".

ADL 'CONFERMA' GARCIA