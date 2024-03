Napoli, il messaggio del club: "Gridate no al razzismo"

IL VIDEO

Dopo il caso Acerbi-Juan Jesus la società partenopea diffonde un video dal contenuto emblematico, mentre l'Inter annuncia un confronto col proprio difensore per chiarire la questione

© Getty Images Mentre il caso Acerbi-Juan Jesus continua a far discutere, il Napoli decide di alzare la voce contro il razzismo. La società campana ha diffuso un video sui propri canali social nel quale i calciatori vengono inquadrati in primo piano mentre pronunciano frasi contro il razzismo, accompagnato da un messaggio chiaro: "Da Napoli al mondo, gridatelo ad alta voce: no al razzismo". Poco dopo sulla questione è intervenuta anche l'Inter, con una nota ufficiale in cui prende atto dell'esclusione di Acerbi dalla Nazionale e annuncia un confronto col difensore per chiarire la faccenda.

IL VIDEOMESSAGGIO DEL NAPOLI

INTER: "PRESTO UN CONFRONTO CON ACERBI"

"FC Internazionale Milano prende atto del comunicato divulgato dalla FIGC in relazione ai fatti che hanno riguardato Francesco Acerbi durante la gara di ieri sera contro il Napoli, e del fatto che FIGC e Acerbi abbiano convenuto la non partecipazione del calciatore alle prossime due amichevoli della Nazionale in programma negli Stati Uniti. FC Internazionale Milano si riserva quanto prima un confronto con il proprio tesserato al fine di far luce sulle esatte dinamiche di quanto accaduto ieri sera".