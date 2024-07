Il Napoli di Conte prende forma: disgelo con Di Lorenzo e assalto a Buongiorno

Mosse di mercato

Il capitano e il club si riavvicinano dopo le tensioni di fine stagione. Pronta l'offerta al Torino per il difensore. Sul fronte Osimhen invece è tutto fermo

© ansa Il mercato al tempo dei social vive anche di indizi e commenti che possono svelare qualcosa. Giovanni Di Lorenzo, ad esempio, ha salutato Zielinski, che ha lasciato il Napoli dopo 8 stagioni, con queste parole: "Fenomeno, ci mancherai... ti voglio bene". E' facile dunque leggere quel "ci mancherai" come un riavvicinamento al club dopo le tante tensioni di fine stagione. Trattenere l'esterno, tra l'altro, è l'intenzione dichiarata fin da subito del neo allenatore Conte.

Ecco, Conte. Chi meglio di lui per rivitalizzare un giocatore reduce da una pessima annata col Napoli e un ancor più pessimo Europeo con la Nazionale? Di Lorenzo va recuperato anche mentalmente, gli serve fiducia e i giusti stimoli. L'ex allenatore della Juve ha detto fin da subito di voler puntare su di lui e di non aver intenzione di lasciarlo andare via, nonostante gli screzi coi tifosi, i fischi all'ultima giornata di campionato e le dichiarazioni del procuratore, secondo cui Di Lorenzo, non sentendo più la fiducia della società, era deciso a cambiare aria. Incontro dopo incontro però, le parti hanno finito per riavvicinarsi e per Di Lorenzo diventa anche una questione di necessità: ha un contratto col Napoli, e dopo un Europeo del genere, è difficile immaginare pretendenti disposte a sborsare cifre enormi per strapparlo a De Laurentiis.

Il commento social va letto dunque come un ulteriore passo verso il disgelo: Conte punta su Di Lorenzo nel ruolo di esterno o centrale di destra; Di Lorenzo sa di avere un allenatore perfetto in un momento delicato; il Napoli è forte di un contratto e non ha mai voluto sentire ragioni. Insomma, conviene a tutti.

Sul fronte del mercato in entrata invece, si accende la partita per Alessandro Buongiorno. C'è stato un nuovo contatto tra i ds di Napoli e Torino, Manna e Vagnati: i partenopei sono pronti a presentare un'offerta da 35 milioni per il difensore centrale cresciuto nelle giovanili granata. La richiesta del Toro è di 45: l'estate è lunga e le trattative, con possibile punti di incontro, sono appena iniziate.

Tutto fermo invece sul fronte d'attacco, dove tutto ruota attorno a Victor Osimhen. Sull'attaccante nigeriano c'è la famosa clausola da 130 milioni, ritenuta alta dalle pretendenti in Premier (Arsenal, Chelsea, United) e dal Psg. De Laurentiis potrebbe ascoltare offerte ma comunque non al di sotto dei 100 milioni. Insomma per ora di concreto c'è poco e il giocatore è in attesa: potrebbe presentarsi in ritiro con Conte per poi capire il suo futuro.