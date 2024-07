Milan, i paletti ci sono anche per Lukaku: nodo ingaggio e prezzo da limare

MANOVRE ROSSONERE

Il club rossonero tratta col Chelsea per l'attaccante e altri due profili. Bennacer apre all'Arabia. Avanti per Emerson Royal

“Per quanto riguarda Zirkzee c’è una clausola e credo che al 99,9% andrà via", ha detto Sartori all'apertura del calciomercato a Rimini, ma il primo obiettivo del Milan per prendere il posto di Giroud sembra ormai destinato al Manchester United e allora il club rossonero, che vorrebbe regalare a Fonseca il suo nuovo numero 9 in tempi brevi, vira su Romelu Lukaku. Come riporta La Gazzetta dello Sport, nei giorni scorsi i rossoneri hanno preso contatti con il Chelsea per parlare dell'attaccante belga ma non solo perché l'asse Milano-Londra potrebbe per l'ennesima volta dare i suoi frutti e sul tavolo ci sarebbero anche i nomi del centrocampista Carney Chukwuemeka e del difensore Trevoh Chalobah.

Capitolo Lukaku - Sul tavolo di Big Rom ci sono anche le proposte del Napoli e dell'Arabia Saudita, ma quella che lo porterebbe a vestire il rossonero potrebbe essere la più concreta e plausibile, visto che il mercato in entrata degli azzurri è al momento bloccato dalla questione Osimhen. Il Milan vorrebbe anticipare la concorrenza della squadra di Conte, ma se non ha ancora affondato il colpo è per via delle richieste del club inglese, che è partito dalla stessa richiesta fatta alla Roma per il riscatto: circa 40 milioni di euro. Il Chelsea, infatti, vuole cedere a titolo definitivo Lukaku per evitare di ritrovarselo in casa all'inizio della prossima stagione. Non va scartata l'opzione prestito, ma questa volta con l’obbligo di riscatto e non più il diritto. Il Milan continua a temporeggiare perché convinto che il prezzo relativo al prestito possa abbassarsi con il passare del tempo. Oltre alla questione cartellino, altro problema viene rappresentato dallo stipendio dell'attaccante belga. Gli ingaggi che Lukaku percepiva prima all'Inter (8 milioni) e poi alla Roma (7,5 milioni) sono considerati fuori budget dal club rossonero, che ha fissato come tetto massimo i 6,5 milioni percepiti da Rafa Leao.

Si scalda l'asse Milano-Londra - È bene ricordare che dopo le nuove regole approvate in Premier il Chelsea ha bisogno di vendere per migliorare ulteriormente i suoi conti e allora il Diavolo durante le chiacchierate per Lukaku avrebbe fatto dei sondaggi anche per Carney Chukwuemeka e Trevoh Chalobah, che non fanno parte del progetto di Maresca. Il difensore classe 1999 naturalizzato inglese è un vecchio pallino dei rossoneri, che l'hanno seguito a più riprese nelle scorse sessioni di mercato, ma per vederlo a Milano servirebbe la cessione di Thiaw. Chukwuemeka invece non è stato “scaricato” dal Chelsea, che lo ha pagato 18 milioni e ora vorrebbe cederlo in prestito per consentirgli di giocare: il Milan ha preso informazioni, ma per il centrocampo al momento la priorità resta Fofana del Monaco.

Bennacer apre all'Arabia Saudita - Ismael Bennacer potrebbe finire in Arabia: ci sono state un paio di manifestazioni di interesse in Saudi Pro League, come spiega Alfredo Pedullà, e il centrocampista algerino ha aperto all'addio. Scarterebbe l'opzione araba solo in favore della Premier League. Il Milan, che lavora su Fofana, non lo ritiene incedibile e potrebbe anche fare uno sconto rispetto alla clausola di 50 milioni di euro.

Contatti fitti per Emerson Royal - Non bisogna poi dimenticare il fronte Emerson Royal, con i contatti col Tottenham che - spiega Sky - che sono diventati ancora più fitti. Si tratta a oltranza per il terzino brasiliano classe 1999, possibile un nuovo incontro tra i due club tra mercoledì e giovedì. L'offerta rossonera si spinge sui 15 milioni di euro, gli inglesi ne vorrebbero almeno 5 in più.

