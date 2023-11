Napoli, Meluso attende Osimhen: "Rinnovo? Ne parliamo da mesi. Medici diranno quando tornerà"

NAPOLI

Il ds azzurro prosegue le trattative per il rinnovo del nigeriano che intanto è ritornato a Napoli per proseguire l'iter di recupero dall'infortunio

A Napoli non si fa altro che parlare di Victor Osimhen, tra la voglia di rivederlo presto in campo e il tanto discusso rinnovo ancora non firmato dal nigeriano. E a margine del match degli azzurri contro l'Union Berlino il direttore sportivo dei partenopei Mauro Meluso, intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, non nasconde l'attesa di vedere presto il numero 9 protagonista in entrambe le situazioni: "È tornato oggi e da domani i medici faranno le valutazioni e ci diranno quando tornerà. Sul rinnovo stiamo parlando da mesi. Si è protratto a lungo, ma stiamo parlando".

In primis l'attenzione è alla condizione fisica del bomber dei campioni d'Italia: "Osimhen è rientrato oggi, le valutazioni le faranno i medici da domani. Farà degli esami strumentali, seguirà la riabilitazione giusta per questo infortunio che ha avuto che prevedeva uno stop di 5-6 settimane. Vedremo cosa diranno i medici, ma la nostra struttura sanitaria di alto livello cercherà di metterlo in campo il prima possibile".

A tenere banco è anche la questione rinnovo, con i discorsi che vanno avanti ormai da diversi mesi: "Si sta parlando da qualche mese, certo si è protratta per le lunghe. Ma si continua a parlare e si vedrà strada facendo".

Ma per un Osimhen assente, c'è un Raspadori che si mette in mostra: "È stato un investimento importante della società, c'è stato l'occhio lungo perché ha qualità tecniche ed è un ragazzo straordinario. Siamo contenti di lui, tra l'altro è tra i titolari della Nazionale. Questo ci riempie d'orgoglio".