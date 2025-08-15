Alisha Lehman, esordio amaro a Como: ko con la sua ex Juve

Non inizia nel migliore dei modi l'avventura di Alisha Lehman con il Como Women. Le comasche hanno infatti perso 2-0 contro la Juventus Women, proprio la ex squadra di Alisha. La svizzera è entrata inutilmente nei minuti finali.
