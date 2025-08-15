Udinese, Nani: "Il nostro nuovo centrocampo stupirà tutti"

A due settimane esatte dalla chiusura del calciomercato, il direttore ha anche spiegato quali saranno le priorità della società bianconera. "Non è un mistero che il reparto offensivo, che ha visto delle uscite, è quello in cui numericamente abbiamo delle caselle da completare. Ma non c'è fretta, abbiamo le idee chiare. Ovviamente, siamo poi anche sempre pronti a intervenire qualora si verificassero delle opportunità da cogliere al volo in altre zone nevralgiche del campo". Il reparto offensivo non conterà, invece, su Sanchez, che da un mese e mezzo è separato in casa e non si è mai allenato con mister Runjaic, con cui il rapporto è ormai compromesso: "Sul Nino ripeto sempre le stesse cose - ha concluso Nani -. C'è talmente un bel rapporto tra noi che sapremo trovare la migliore soluzione per tutti, per l'Udinese Sanchez non sarà mai un problema".