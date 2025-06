Napoli a un passo da Noa Lang: affare da 25 milioni di euro più bonus

Ma il classe 1999 non sarà l'unico rinforzo sull'esterno, Conte vuole un secondo giocatore offensivo di fascia e in tal senso c'è stato un primo incontro col Bologna per discutere del trasferimento in azzurro di Dan Ndoye come di Sam Beukema. Un meeting costruttivo, ma ancora non risolutivo. Una fumata grigia, si può dire, visto che la distanza tra domanda e offerta permane, specialmente per quanto riguarda il difensore. I partenopei hanno il sì di entrambi, ma i rossoblù chiedono in tutto 80 milioni di euro: 45 per l'esterno svizzero, 35 per l'olandese.