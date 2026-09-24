McTominay riabbraccia il Napoli: pronti i primi test dopo l'operazione al cuore

Il Napoli è pronto a ritrovare un tassello fondamentale per il proprio centrocampo. Scott McTominay è di nuovo in città dopo il periodo di riposo trascorso in Scozia e oggi tornerà a Castel Volturno per avviare il percorso di recupero sul campo. Il 29enne si era sottoposto lo scorso 8 settembre a un'operazione di ablazione al cuore per risolvere una lieve aritmia benigna. Superati i quattordici giorni dedicati al riposo assoluto, le sensazioni dello staff medico appaiono favorevoli a una graduale ripresa dell'attività agonistica.