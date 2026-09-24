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McTominay riabbraccia il Napoli: pronti i primi test dopo l'operazione al cuore

Scott McTominay rientra a Castel Volturno dopo l'intervento al cuore. Ecco le condizioni del centrocampista scozzese e i piani del Napoli di Allegri.

24 Set 2026 - 09:51
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Il Napoli è pronto a ritrovare un tassello fondamentale per il proprio centrocampo. Scott McTominay è di nuovo in città dopo il periodo di riposo trascorso in Scozia e oggi tornerà a Castel Volturno per avviare il percorso di recupero sul campo. Il 29enne si era sottoposto lo scorso 8 settembre a un'operazione di ablazione al cuore per risolvere una lieve aritmia benigna. Superati i quattordici giorni dedicati al riposo assoluto, le sensazioni dello staff medico appaiono favorevoli a una graduale ripresa dell'attività agonistica.

Quando rientra McTominay?

 Inizialmente McTominay svolgerà una preparazione differenziata, evitando qualsiasi fretta sui tempi di reinserimento in gruppo. La dirigenza e lo staff tecnico guidato da Massimiliano Allegri hanno infatti concordato di valutare le risposte fisiche dell'atleta seduta dopo seduta, senza imporre scadenze rigide.

L'assenza dalle gare di Nations League con la Scozia consentirà al giocatore di focalizzarsi unicamente sul lavoro a Castel Volturno. L'obiettivo sarebbe quindi quello di riaverlo a disposizione per la sfida contro il Frosinone in agenda il prossimo 10 ottobre, benché prevalga la linea della massima prudenza.

Allegri aspetta

 La presenza dello scozzese assicurerà doti di leadership e sostanza fisica essenziali per superare quella che è già una fase complessa della stagione azzurra, considerando anche l'indisponibilità di Anguissa. Insomma, per Max Allegri sarà un recupero più che fondamentale.

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