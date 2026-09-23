Ronaldo: "C'è chi vuole uccidermi, ma non ci riusciranno. Schivo ogni proiettile"

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro del Portogallo, Cristiano Ronaldo ha risposto alle critiche rivolte nei suoi confronti: "Gioco a calcio da tanti anni e sono stato ben accolto quasi ovunque - ha detto l'attaccante dell'Al Nassr -. Alcuni canali amano attaccarmi e cercare di uccidermi, ma non hanno alcuna possibilità, nemmeno con un fucile a pompa. Anche in quel caso schivo il proiettile. Ci sono abituato, faccio questo lavoro da oltre 20 anni, ma quello che mi resta è chi mi vuole bene. Sento l'affetto del popolo portoghese".