NAPOLI

AdL va all'attacco: "Difendo Malagò, il Maradona va abbattuto. Spalletti deve ricordarsi una cosa e su Cardinale... "

Il patron degli azzurri scatenato: "Ho trovato 38 ettari a Napoli Est dove fare il nuovo stadio"

23 Set 2026 - 18:52
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Si è svolta mercoledì pomeriggio, presso la sede dell'Associazione della Stampa Estera in Italia, a Palazzo Grazioli a Roma, la cerimonia di consegna del Premio Sportivo alla Carriera al presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis. Intervenuto poi in conferenza stampa, il vulcanico patron ha affrontato diversi temi a partire da quello relativo a Giovanni Malagò. "Lui sta vivendo un'odissea, lo ritengo l’unico capace di mettere sui binari corretti il calcio italiano, lo ha dimostrato nella sua vita. Ma dobbiamo trovare in ogni modo la possibilità di farlo cadere perché qualcuno vuole prendere il suo posto. Ma non va bene, non bisogna politicizzare il calcio. La politica è sempre stata assente dal cinema e dallo sport. Però quando devono venire a vedere qualche partita, si mettono in prima fila per avere i biglietti e come si arrabbiano se non glieli dai”.

Leggi anche
RASMUS HOJLUND, NAPOLI, COSTO STIMATO: 100 MILIONI €

Hojlund, in questo Napoli sei solo: numeri impietosi, Allegri sempre nel mirino

Poi nel mirino ci finisce Spalletti: "Non fatemi parlare di lui - ha proseguito AdL -. Gli allenatori devono capire di essere dei collaboratori chiamati a dirigere l'orchestra formata dai calciatori, ma rimangono comunque dei dipendenti. A volte tendono a dimenticarlo. È chiaro il ragionamento?". Parole chiare anche sullo stadio Maradona: "Ho trovato una zona a Napoli Est per realizzare un nuovo impianto. Ho progettato uno stadio da 70mila posti, con 120 sky box, ristoranti e tutto il resto. In aggiunta ci sarà un museo interattivo, realizzato con la mia agente di Los Angeles, dove sarà possibile giocare virtualmente  una partita con chi si vuole: Maradona, Cavani, Higuain. Per realizzarlo serviranno tempo e milioni di dollari. Il museo dedicato a Maradona lo realizzerò nel nuovo stadio. Il Maradona andrebbe demolito, trovando un accordo con le soprintendenze. Dopo ventidue anni in cui gioco in quello stadio, che ho definito più volte un cesso, posso dire tranquillamente che 200 milioni servono a poco. A forza di fare concerti in estate hanno quasi rotto anche le tubature dell'irrigazione":

Infine arriva la bordata a Gerry Cardinale, patron del Milan e numero uno del fondo RedBird: "L'ho invitato a cena tre anni fa, mi fece un discorso a cui non obiettai altrimenti avrei dovuto prenderlo e buttarlo fuori, mi diceva cose che non stavano in cielo e in terra dal mio punto di vista: è un proprietario che aveva esigenze da finanziere e non da imprenditore vero".  

napoli
de laurentiis
cardinale
malago

Ultimi video

02:04
Sarr conquista la Juve

Sarr conquista la Juve: svolta a centrocampo

01:31
DICH MALAGO' DA COVERCIANO DICH

Malagò: "Mi piace questa Italia giovane"

01:23
DICH FRATTESI SU INTER DICH

Frattesi: "All'Inter non mi divertivo più. Tanti alti e bassi"

02:18
Serie A, Taveri: "Tutti i promossi e i rimandati tra i volti nuovi"

Serie A, Taveri: "Tutti i promossi e i rimandati tra i volti nuovi"

02:02
Napoli, tutti i retroscena dello sfogo di Allegri

Napoli, tutti i retroscena dello sfogo di Allegri

01:46
Nel ricordo di "Pablito"

Nel ricordo di "Pablito"

02:52
Serie A, ecco chi non va in nazionale: le favorite per la ripresa

Serie A, ecco chi non va in nazionale: le favorite per la ripresa

01:40
Verso Italia-Belgio

Verso Italia-Belgio: le ultime da Coverciano

01:32
È una guerra "Real"

È una guerra "Real". I Blancos contro tutti

01:29
Tutti pazzi per Okoye

Tutti pazzi per Okoye: scatenato fuori dal campo

01:48
La rivincita di Maldini

La rivincita di Maldini: gol e accuse cancellate

00:59
Baldini e gli italiani

Baldini e gli italiani: "Io tifo Frosinone"

01:43
Napoli, infermeria piena

Napoli, infermeria piena: Allegri è preoccupato

01:53
Milan, baila Moreira

Milan, baila Moreira: l'uomo in più di Amorim

01:36
Neto, Juve nel destino

Neto, Juve nel destino: vicinissimo al ritorno

02:04
Sarr conquista la Juve

Sarr conquista la Juve: svolta a centrocampo

I più visti di Napoli

Massimiliano Allegri

Napoli, così non va: duro sfogo di Allegri a Firenze. Un Max furioso ora prepara la svolta

Massimiliano Allegri

Peggio di Conte, Spalletti e anche Garcia: il Napoli di Allegri è già alla sbarra

Napoli, quando torna McTominay? Manna rivela la data prevista per il rientro

RASMUS HOJLUND, NAPOLI, COSTO STIMATO: 100 MILIONI €

Hojlund, in questo Napoli sei solo: numeri impietosi, Allegri sempre nel mirino

Allegri striglia il Napoli: "Dobbiamo essere arrabbiati: se ci crediamo più bravi degli altri non faremo molta strada"

Hojlund e Dragusin

Dragusin cancella Hojlund, De Bruyne si eclissa, De Gea salva la Viola

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:03
Ronaldo: "C'è chi vuole uccidermi, ma non ci riusciranno. Schivo ogni proiettile"
19:04
Napoli, De Laurentiis: "Ho detto no a 6 mln di dollari per amichevoli fuori dall'Italia"
18:57
Il piano di Infantino per tenersi la Fifa: previsto un intervento all'Onu
18:30
Napoli, il nuovo centro sportivo sorgerà a Qualiano, il sindaco: "Attendo l'ufficialità"
Bracaglia
17:34
Frosinone-Bracaglia, c'è il prolungamento di contratto: il difensore rinnova fino al 2029