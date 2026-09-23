AdL va all'attacco: "Difendo Malagò, il Maradona va abbattuto. Spalletti deve ricordarsi una cosa e su Cardinale... "

Poi nel mirino ci finisce Spalletti: "Non fatemi parlare di lui - ha proseguito AdL -. Gli allenatori devono capire di essere dei collaboratori chiamati a dirigere l'orchestra formata dai calciatori, ma rimangono comunque dei dipendenti. A volte tendono a dimenticarlo. È chiaro il ragionamento?". Parole chiare anche sullo stadio Maradona: "Ho trovato una zona a Napoli Est per realizzare un nuovo impianto. Ho progettato uno stadio da 70mila posti, con 120 sky box, ristoranti e tutto il resto. In aggiunta ci sarà un museo interattivo, realizzato con la mia agente di Los Angeles, dove sarà possibile giocare virtualmente una partita con chi si vuole: Maradona, Cavani, Higuain. Per realizzarlo serviranno tempo e milioni di dollari. Il museo dedicato a Maradona lo realizzerò nel nuovo stadio. Il Maradona andrebbe demolito, trovando un accordo con le soprintendenze. Dopo ventidue anni in cui gioco in quello stadio, che ho definito più volte un cesso, posso dire tranquillamente che 200 milioni servono a poco. A forza di fare concerti in estate hanno quasi rotto anche le tubature dell'irrigazione":