Napoli, così non va: duro sfogo di Allegri a Firenze. Un Max furioso ora prepara la svolta

Max Allegri non ci sta. Il pessimo inizio di campionato del Napoli, incapace di chiudere questo primo scorcio di stagione con un successo a Firenze, ha mandato su tutte le furie il tecnico toscano. Che non le ha mandate a dire ai suoi. Negli spogliatoi del Franchi Max ha alzato i toni e si è fatto sentire a chiare lettere: l'atteggiamento avuto da Lobotka e compagni, specialmente nella ripresa, non viene ritenuto da Allegri accettabile. Poca fame, poca voglia di vincere: a testimoniarlo un inizio di ripresa ampiamente insufficiente, coinciso con il pareggio della Fiorentina.
L'ex tecnico del Milan non ha ancora perso fiducia nei suoi ma si aspettava un inizio decisamente diverso. Specialmente da parte di una squadra esperta. Ora bisogna cambiare subito marcia per evitare di buttare all'aria una stagione, specialmente per quanto riguarda la Serie A, dopo poche settimane dal via. In tal senso la sosta calza a pennello: non a caso la squadra riprenderà ad allenarsi già mercoledì nonostante la lunga pausa. Tutto già previsto, scrive Il Mattino, ma un motivo in più per concentrarsi ulteriormente: alla ripresa non sono ammessi altri passi falsi.
Il calendario non sarà dei più semplici dato che il Napoli, nel giro di poco tempo, dovrà vedersela con Frosinone, Villarreal, Venezia, Bodo Glimt, Roma, Monza, Juventus, Porto e Lazio. A osservare il tutto c'è De Laurentiis: la posizione di Allegri non è in bilico. Ma forse Max comincia a pensare che, in estate, qualche acquisto in più andava fatto. Insomma sono state sbagliate delle scelte, come ad esempio dare la massima fiducia a un gruppo che, per ora, sta deludendo il tecnico.