NAPOLI

Napoli, così non va: duro sfogo di Allegri a Firenze. Un Max furioso ora prepara la svolta

Il tecnico toscano ritiene inaccettabile l'atteggiamento della squadra al Franchi. Alla ripresa serve un cambio di rotta

22 Set 2026 - 08:54
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Max Allegri non ci sta. Il pessimo inizio di campionato del Napoli, incapace di chiudere questo primo scorcio di stagione con un successo a Firenze, ha mandato su tutte le furie il tecnico toscano. Che non le ha mandate a dire ai suoi. Negli spogliatoi del Franchi Max ha alzato i toni e si è fatto sentire a chiare lettere: l'atteggiamento avuto da Lobotka e compagni, specialmente nella ripresa, non viene ritenuto da Allegri accettabile. Poca fame, poca voglia di vincere: a testimoniarlo un inizio di ripresa ampiamente insufficiente, coinciso con il pareggio della Fiorentina.

L'ex tecnico del Milan non ha ancora perso fiducia nei suoi ma si aspettava un inizio decisamente diverso. Specialmente da parte di una squadra esperta. Ora bisogna cambiare subito marcia per evitare di buttare all'aria una stagione, specialmente per quanto riguarda la Serie A, dopo poche settimane dal via. In tal senso la sosta calza a pennello: non a caso la squadra riprenderà ad allenarsi già mercoledì nonostante la lunga pausa. Tutto già previsto, scrive Il Mattino, ma un motivo in più per concentrarsi ulteriormente: alla ripresa non sono ammessi altri passi falsi. 

Leggi anche
Massimiliano Allegri

Peggio di Conte, Spalletti e anche Garcia: il Napoli di Allegri è già alla sbarra

Il calendario non sarà dei più semplici dato che il Napoli, nel giro di poco tempo, dovrà vedersela con Frosinone, Villarreal, Venezia, Bodo Glimt, Roma, Monza, Juventus, Porto e Lazio. A osservare il tutto c'è De Laurentiis: la posizione di Allegri non è in bilico. Ma forse Max comincia a pensare che, in estate, qualche acquisto in più andava fatto. Insomma sono state sbagliate delle scelte, come ad esempio dare la massima fiducia a un gruppo che, per ora, sta deludendo il tecnico.

napoli
allegri

Ultimi video

01:04
DICH MANCINI SU NAZIONALE DICH

Mancini: "Per vincere dobbiamo giocar bene e divertirci"

00:25

Marotta ai funerali di Mazzola: "Se ne va una leggenda, nostro dovere preservarne i valori"

01:43
CLIP MN OK CALLEGARI "MI PIACE" FLESSIBILITA AMORIM-SPALLETTI 21/09 SRV

Callegari mette 'like' alla flessibilità di Amorim e Spalletti

01:25
CLIP MN OK CALLEGARI "NON MI PIACE" ALLEGRI CHE NON CAMBIA 21/09 SRV

Callegari non mette 'like' ad Allegri: "La storia si ripete"

02:27
SRV RULLO ITALIA I TITOLI DI MANCINI 21/9 SRV

Italia, carica Mancini: "Voglio vincere subito. Riconquisterò chi si sente tradito"

01:58
SRV RULLO NAPOLI FALSA PARTENZA 21/9 SRV OKK

Allarme Napoli: con Allegri la peggior partenza degli ultimi 10 anni!

03:35
SRV RULLO COPERTINA SERIE A SHOW IN PAUSA 21/9

Lo show della Serie A va in pausa: le 5 giornate della rivoluzione

02:03
SRV RULLO INCONTRO ALLENATORI-ARBITRI 21/09 SRV

Serie A, incontro allenatori-arbitri: "Avanti così, andiamo alla grande"

01:47
SRV RULLO ROMA SUPER MANU KONE 21/9 SRV

Roma, motore Manu Koné: dalla possibile cessione al primo posto

01:23
RULLO SRV CURVA JUVE MAZZOLA AGG.

Il caso Mazzola, curva Juve di spalle: in arrivo le sanzioni

04:59
DICH ALVINI SU SUPER FROSINONE PER SITO 21/9 DICH

Alvini a cuore aperto: "Gli elogi non mi spaventano, l'obiettivo rimane la salvezza"

00:57
DICH PISACANE SU MALDINI 21/09 SRV

Pisacane sul caso Maldini: "Se si fosse chiamato Pisacane chissà…"

02:00
SRV RULLO INTER FANTASTICO LAUTARO 21/9 SRV

Inter, Lautaro leader: "Ma non era stanco dopo il Mondiale?"

01:49
SRV RULLO JUVENTUS LA GARANZIA CONCEICAO 21/09 SRV

Juve, "garanzia" Conceicao: sempre più centrale e importante per Spalletti

00:28
DICH MANCINI RICONQUISTO NAZIONALE DICH

Mancini: "Non sono in credito per la vittoria degli Europei. Riconquisterò i tifosi azzurri"

01:04
DICH MANCINI SU NAZIONALE DICH

Mancini: "Per vincere dobbiamo giocar bene e divertirci"

I più visti di Napoli

Allegri striglia il Napoli: "Dobbiamo essere arrabbiati: se ci crediamo più bravi degli altri non faremo molta strada"

Massimiliano Allegri

Peggio di Conte, Spalletti e anche Garcia: il Napoli di Allegri è già alla sbarra

Hojlund e Dragusin

Dragusin cancella Hojlund, De Bruyne si eclissa, De Gea salva la Viola

Napoli, quando torna McTominay? Manna rivela la data prevista per il rientro

Allegri: "A Firenze una delle gare più importanti della stagione, De Bruyne partirà titolare"

DICH ALLEGRI SU MOMENTO NAPOLI 19/9 DICH

Allegri: "A Firenze è una delle 4-5 partite più importanti della stagione"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:53
Lazio, il bilancio al 30 giugno 2026 chiude in perdita di 10 milioni
John Stones
11:34
Inter, Stones fissa la data: "Sto lavorando per tornare"
11:15
Fifa costruisce due nuovi campi in Cisgiordania
Kylian Mbappé
11:02
Mbappé si 'chiama' il Pallone d'Oro: "Premio individuale e nessuno ha segnato quanto me"
10:04
Caso Mazzola, Tardelli tuona: "Uno dei punti più bassi, all'ignoranza non c'è mai fine"