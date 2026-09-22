Napoli, così non va: duro sfogo di Allegri a Firenze. Un Max furioso ora prepara la svolta

Max Allegri non ci sta. Il pessimo inizio di campionato del Napoli, incapace di chiudere questo primo scorcio di stagione con un successo a Firenze, ha mandato su tutte le furie il tecnico toscano. Che non le ha mandate a dire ai suoi. Negli spogliatoi del Franchi Max ha alzato i toni e si è fatto sentire a chiare lettere: l'atteggiamento avuto da Lobotka e compagni, specialmente nella ripresa, non viene ritenuto da Allegri accettabile. Poca fame, poca voglia di vincere: a testimoniarlo un inizio di ripresa ampiamente insufficiente, coinciso con il pareggio della Fiorentina.