Napoli, Allegri è già alla sbarra: solo 7 punti ottenuti su 15 disponibili

A Firenze la vittoria sembrava in dirittura d'arrivo dopo un primo tempo di sofferenza prima (con le traverse di Atta e Fagioli) e il bel gol di Gilmour poi. Dal vantaggio all'intervallo pochi patemi per la difesa partenopea. Che però sei minuti dopo il riposo subisce il gol di Jimenez con la involontaria collaborazione di Rafa Marin, il più fragile di una linea difensiva azzurra che per il resto ha contenuto bene i guizzi mancini di Mastantuono e lasciato le briciole a Pellegrino e Beto. Il problema è che dopo l'1-1 e fino a un quarto d'ora dalla fine il Napoli ha fatto poco per vincere. Con Hojlund in versione fantasma puntualmente anticipato da Dragusin, Politano e Lang in apnea e De Bruyne poco incisivo. Giusto gli ingressi di Lucca e soprattutto di Neres hanno restituito un po' di brio alla prima linea ma De Gea ha murato i tentativi del brasiliano e di Favasuli. Resta misterioso il mancato utilizzo, anche a mezzo servizio, di Vergara soprattutto considerando che Allegri ha fatto quattro soli cambi, l'ultimo (Anguissa per Lobotka) praticamente allo scadere.