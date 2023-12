Napoli, Meluso: "Giornataccia di Massa e del Var, mortificazione che non meritiamo"

QUI NAPOLI

Il ds azzurro dopo la gara contro l'Inter: "Primo gol viziato da fallo su Lobotka, c'era rigore su Osimhen"

© Getty Images Dopo la pesante sconfitta contro l'Inter, Walter Mazzarri non si è presentato ai microfoni e al suo posto è intervenuto il ds del Napoli, Mauro Meluso: "Mazzarri ha preferito non venire anche perché preferiamo evitare squalifiche - le sue parole a Dazn -. Siamo molto scontenti, è una mortificazione che non ci meritiamo. Massa e il Var sono incappati in una giornataccia. Può capitare a tutti, anche ai giocatori, ma penso che sia stato così. Il primo gol ci ha dato una mazzata ed era sicuramente viziato da un fallo su Lobotka, che meritava l'intervento immediato. Poi c'è il rigore su Osimhen: io sono stato un calciatore, se ti prendono il tendine d'Achille perdi l'appoggio e vai giù. È un fallo e andava sanzionato".

"Non vogliamo fare dietrologie e complottismi, ma prendere quel primo gol ci ha condizionato fortemente - ha proseguito -. La squadra ha dato tanto, ha avuto tante occasioni e ha perso contro una grande squadra. Non voglio discutere in maniera insensata, ma secondo me non ce lo meritavamo. Ci vuole equilibrio e uniformità, io ne ho visti dare tanti di rigori come quello su Osimhen. Oggi ci sentiamo troppo penalizzati".

Sulla partita: "Il rammarico è proprio legato al fatto che la squadra ha messo l'anima e ha fatto un'ottima partita, specialmente nel primo tempo. Con Mazzarri stiamo trovando un equilibrio che per un periodo avevamo smarrito, senza voler gettare la croce su Garcia. Dispiace proprio perché non ci meritavamo questa sconfitta così pesante".