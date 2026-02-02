Il riconoscimento

Conte vince la sua quinta Panchina d'Oro: "Un vero orgoglio"

Il tecnico del Napoli ha ottenuto 20 voti. Premiati anche Maresca, Stroppa e Gallo

02 Feb 2026 - 14:09
Per la quinta volta in carriera Antonio Conte vince la Panchina d'Oro. Il tecnico del Napoli ne aveva già ottenute tre ai tempi della Juventus e una con l'Inter. Il riconoscimento è giunto alla 34esima edizione e viene assegnato ogni anno dagli allenatori ai propri colleghi in concomitanza con il corso di aggiornamento che si tiene a Coverciano

Dopo la cavalcata scudetto della scorsa stagione e la vittoria della Supercoppa Italiana a dicembre, Conte era il grande favorito per questa edizione ed è stato premiato con 20 voti. "È sempre un piacere immenso ricevere questo premio perché viene dai miei colleghi che sanno cosa vuol dire fare l'allenatore ogni giorno. Grazie davvero. È un riconoscimento da condividere con i miei calciatori assoluti protagonisti della bellissima impresa dell'anno scorso, con il mio staff e tutti quelli che lavorano nel club", ha dichiarato il tecnico campione d'Italia. A consegnargli il premio sono stati il presidente della Figc Gravina e presidente della Lega A Simonelli. L'allenatore ha preceduto i colleghi Gasperini e Fabregas in classifica. 

Gli altri riconoscimenti - La Panchina d'oro quale migliore allenatore dello scorso campionato di Serie B (da questa edizione non esiste più la denominazione Panchina d'argento) è andata a Giovanni Stroppa per la promozione conquistata con la Cremonese. Mentre per quanto riguarda la Serie C/Lega Pro a Fabio Gallo (con 32 voti) per la stagione con l'Entella. La Panchina d'oro speciale è stata assegnata a Enzo Maresca che ha vinto la scorsa stagione la Conference League e il Mondiale per club con il Chelsea.

antonio conte
panchina d'oro
napoli

