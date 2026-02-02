Conte vince la sua quinta Panchina d'Oro: "Un vero orgoglio"

Dopo la cavalcata scudetto della scorsa stagione e la vittoria della Supercoppa Italiana a dicembre, Conte era il grande favorito per questa edizione ed è stato premiato con 20 voti. "È sempre un piacere immenso ricevere questo premio perché viene dai miei colleghi che sanno cosa vuol dire fare l'allenatore ogni giorno. Grazie davvero. È un riconoscimento da condividere con i miei calciatori assoluti protagonisti della bellissima impresa dell'anno scorso, con il mio staff e tutti quelli che lavorano nel club", ha dichiarato il tecnico campione d'Italia. A consegnargli il premio sono stati il presidente della Figc Gravina e presidente della Lega A Simonelli. L'allenatore ha preceduto i colleghi Gasperini e Fabregas in classifica.