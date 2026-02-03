Bologna, Italiano: "Ogni svarione ci costa caro, non riusciamo a mettere insieme due partite fatte bene"

Al termine della sfida con il Milan, l'allenatore del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato a Dazn: "Eravamo fiduciosi di aver preparato una bella partita, arrivavamo da una bella vittoria e avevamo approcciato bene, però riassumendo tutto quello che si è visto oggi e nell’ultimo periodo non stiamo riuscendo a fare due partite di fila di alto livello, con grande attenzione, con grande solidità che avevamo tempo fa in maniera elevate. Ora ogni svarione ci costa caro, siamo un po’ leggerini dietro e ci fanno male. Ma quello che dispiace è di non riuscire in questo momento a mettere insieme due partite fatte bene. L’approccio mi è piaciuto, anche quello del secondo tempo, ma in questo momento non riusciamo a farne una dietro l’altra fatta bene e su questo dobbiamo lavorare. Non si può che loro con una palla in verticale ci mettono in difficoltà… L’avevamo preparato ma non l’abbiamo fatto benissimo".