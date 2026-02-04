Pellegrini: "Con la Roma vinta una coppa che ne vale mille"

04 Feb 2026 - 11:18
"Il mio gol più bello la punizione contro la Lazio". Non ha dubbi Lorenzo Pellegrini nel rispondere alle domande dei circa 100 bambini protagonisti nella scuola primaria "Fiume Giallo" dell'Istituto Comprensivo Matteo Ricci di Roma durante l'evento organizzato da Sport e Salute e Adidas per contrastare il drop-out e favorire la cultura del movimento. "Quanti trofei ho vinto? Ne ho vinta una di coppa con la Roma (Conference League, ndr), ma è come se ne valesse mille", risponde il centrocampista giallorosso e ambassador Adidas tra sport, sorrisi, autografi e divertimento con i più piccoli.

"Lo sport, da bambino, è stato il mio spazio di libertà: il posto dove potevo esprimermi, stare con gli altri e imparare il rispetto delle regole - ha aggiunto Pellegrini durante l'incontro moderato da Valerio Vermiglio del Team Illumina di Sport e Salute - Per questo credo sia fondamentale portare lo sport nelle scuole e farlo vivere ai bambini nel modo giusto, senza pressioni, con entusiasmo e divertimento". E poi ancora: "Se un ragazzo si innamora del movimento da piccolo, quello rimane per tutta la vita. Lo sport non serve solo a formare atleti, ma persone: più sicure, più unite, più forti".

