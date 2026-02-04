Pellegrini: "Con la Roma vinta una coppa che ne vale mille"

"Il mio gol più bello la punizione contro la Lazio". Non ha dubbi Lorenzo Pellegrini nel rispondere alle domande dei circa 100 bambini protagonisti nella scuola primaria "Fiume Giallo" dell'Istituto Comprensivo Matteo Ricci di Roma durante l'evento organizzato da Sport e Salute e Adidas per contrastare il drop-out e favorire la cultura del movimento. "Quanti trofei ho vinto? Ne ho vinta una di coppa con la Roma (Conference League, ndr), ma è come se ne valesse mille", risponde il centrocampista giallorosso e ambassador Adidas tra sport, sorrisi, autografi e divertimento con i più piccoli.