Milan, Cissè no limits: "Mi ispiro a Messi, mi rivedo in Pogba e punto Yamal"

"Sono felice, ho firmato per uno dei club più grandi del mondo. È stato tutto veloce. Dovevo andare al PSV, era praticamente fatta. Poi però è arrivato il Milan, non ho avuto dubbi. Anche perché mi hanno permesso di restare altri sei mesi a Catanzaro. In estate farò il ritiro con loro, poi si vedrà". Il Milan ha prenotato il classe Alphadjo Cissè per la prossima stagione acquistandolo dal Verona e il classe 2006 si presenta così ai suoi nuovi tifosi: "Nuovo Yamal? Io ho il mio percorso, certo c'è l'ambizione di arrivare a quei livelli. Mi ispiro a Messi, mi piaceva anche Pogba alla Juve: mi rivedo un po’ in lui in alcuni colpi".