Milan, Cissè no limits: "Mi ispiro a Messi, mi rivedo in Pogba e punto Yamal"

04 Feb 2026 - 09:12

 "Sono felice, ho firmato per uno dei club più grandi del mondo. È stato tutto veloce. Dovevo andare al PSV, era praticamente fatta. Poi però è arrivato il Milan, non ho avuto dubbi. Anche perché mi hanno permesso di restare altri sei mesi a Catanzaro. In estate farò il ritiro con loro, poi si vedrà". Il Milan ha prenotato il classe Alphadjo Cissè per la prossima stagione acquistandolo dal Verona e il classe 2006 si presenta così ai suoi nuovi tifosi: "Nuovo Yamal? Io ho il mio percorso, certo c'è l'ambizione di arrivare a quei livelli. Mi ispiro a Messi, mi piaceva anche Pogba alla Juve: mi rivedo un po’ in lui in alcuni colpi".

Ultimi video

02:16
Inter, il gioco delle coppie: chi meglio in attacco?

Inter, il gioco delle coppie: chi meglio in attacco?

00:18
MCH LANCIO PETARDO CURVA INTER - POLIZIA MCH

Il lancio del petardo a Cremona nel video della Polizia

02:11
DICH ALLEGRI DA MIX BOLOGNA-MILAN 3/2 DICH

Allegri: "Ho scelto quelli giusti? Ho scelto quelli che stavano in piedi"

03:09
DICH DA MIX BOLOGNA-MILAN 3/2 DICH

Rabiot: "Abbiamo fatto bene, dobbiamo continuare così senza perdere concentrazione"

01:09
DICH HILJEMARK PISA 3/2 DICH

Hiljemark: "Sono in un grande club e sono qui per fare un grande lavoro"

01:35
Lo strano sciopero di CR7

Lo strano sciopero di CR7

01:28
Stasera Bologna-Milan

Stasera Bologna-Milan

01:18
Bologna attende il Milan

Bologna attende il Milan

02:19
Bologna-Milan, che sfida!

Bologna-Milan, che sfida!

01:47
Inter e le medio-piccole

Inter infallibile con le medio-piccole

02:10
Il petardo ad Audero

Il petardo ad Audero: che paura per il portiere

01:59
La Juve di Spalletti va

La Juve di Spalletti va

01:38
Napoli per la rincorsa

Napoli per la rincorsa

01:47
Conte allenatore d'oro

Conte allenatore d'oro

01:36
Nico Paz e i rigori

Nico Paz e i rigori

02:16
Inter, il gioco delle coppie: chi meglio in attacco?

Inter, il gioco delle coppie: chi meglio in attacco?

I più visti di Calcio

Udinese-Roma 1-0: gli highlights

Udinese-Roma 1-0: gli highlights

MCH MAIGNAN IN SEDE 31/1 MCH

Maignan in sede per firmare il rinnovo col Milan

Marotta: "Petardo? Condanna ferma, Audero esempio di sportività"

Marotta: "Petardo? Condanna ferma, Audero esempio di sportività"

MCH JUVE: ARRIVO BOGA A TORINO 1/2 MCH

Juve, è Boga il vice Yildiz: a Torino per le visite

DICH BRIATORE SU ELKANN PER SITO 26/1 DICH

Briatore e la sua Juventus: "Con Elkann siamo in una botte di ferro…"

DICH ALLEGRI SU BOLLETTINO DICH

Il bollettino di Allegri: "Questi gli infortunati, gli altri sono vivi... per ora"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:22
Il Fifa Museum accoglie un numero record di 430.000 visitatori nel mondo nel 2025
10:16
Kings League: annunciati 63 milioni di dollari di investimento
09:12
Milan, Cissè no limits: "Mi ispiro a Messi, mi rivedo in Pogba e punto Yamal"
23:23
Bologna, Italiano: "Ogni svarione ci costa caro, non riusciamo a mettere insieme due partite fatte bene"
23:20
Copa del Rey, il Barcellona soffre ma è in semifinale: la favola Albacete battuta 2-1